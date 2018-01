Kéken világít a csirkehús a sötétben, amit egy ikrényi férfi vásárolt - fotók

Fotók: Bertleff A.

Furcsa történettel kereste fel szerkesztőségünket egy neve elhallgatását kérő ikrényi férfi. Elmondta, hogy a múlt héten egy boltban csirkemellet vett, aminek a felét elkészítette, a másik felét azonban szilvesztereste véletlenül nyersen elöl hagyta a konyhapulton. Amikor hajnalban hazament, halvány fény derengett a helyiségből. Először azt hitte, hogy talán a gáztűzhelyet hagyta égve, majd gyorsan rájött, hogy a hús világít.Az eset miatt felhívta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih), ahol azonban nem kecsegtették vizsgálattal, mondván, hogy a vásárlás óta sok idő eltelt, s a termék akár otthon is szennyeződhetett valamivel. Ezért aztán két kis dobozban mintát hozott szerkesztőségünkbe. A hús ránézésre egyáltalán nem volt szokatlan – bár kissé kellemetlen szagot árasztott –, teljesen sötétben azonban kék fényt bocsátott ki, amelyet akár megnyugtatónak is nevezhetnénk, ha nem fogyasztásra szánt élelmiszerről lenne szó.

Az esettel elsőként a győri Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karát kerestük meg, ahol azonban laborvizsgálatok nélkül nemkívántak találgatásokba bocsátkozni, mitől viselkedhet kis teljesítményű izzóként a hús. Ezután a Nébih budapesti központjához fordultunk. Ott azt a választ kaptuk, hogy nem először találkoznak ilyen jelenséggel, de miután az ügyben nem történt sem laboratóriumi, sem – az élőállat-állományig, annak takarmányáig visszanyúló – nyomon követéses vizsgálat, a valós ok csak feltételezhető.A hatóság két lehetséges magyarázatot adott a furcsaságra. Az egyik, hogy valamely Pseudomonas baktériumfajjal szennyeződött a hús, amely az előkészítés, feldolgozás során bárhol megtörténhetett. Ezek a baktériumok olyan pigmentet termelnek, amelyek sötétben fluoreszkálnak. Emellett felmerül annak a lehetősége, hogy foszforvegyületek foszforeszkálása okozza a jelenséget. Ennek pontos okát a szakemberek nem ismerik, de feltételezik, hogy a gyors csontnövekedés folytán a csontokba épülő foszforvegyületek hozhatók összefüggésbe vele és a háttérben valamilyen kémiai folyamat állhat. Mivel ez nem általános, előfordulásában más tényezők – például a takarmányozás – is szerepet játszhatnak.A Nébih mindenesetre – biztos, ami biztos – hangsúlyozta: ha a vásárlóban bármely ok miatt undort keltaz élelmiszer vagy visszatetszőnek találja azt, nem szabad elfogyasztania, illetve belőle ételt készítenie.