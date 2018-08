Három balesetnél is ittasan vezettek a sofőrök a megyében - fotók

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten kéri a gépjárművezetőket, hogy ha alkoholt fogyasztottak ne üljenek a volán mögé!



- Már kismértékű alkohol fogyasztása során is lelassulnak a reflexek, gyengülhet a látás és hallás is.

- Az alkoholt fogyasztó sofőrök hajlamosabbak a gyorshajtásra, szabálytalan előzésekre, veszélyesebben veszik be a kanyarokat, ezáltal veszélyhelyzeteket teremtenek, így megnő a balesetek bekövetkezésének esélye is.

Győrben, a Fehérvári út felől a Jereváni út irányába közlekedett augusztus 4-én 17 óra 48 perckor egy 55 éves helyi lakos a segédmotor-kerékpárjával, amikor balra kanyarodása közben elvesztette uralmát a járműve felett, egy szegélynek hajtott és elesett.Ugyanezen a napon 20 óra 36 perckor Nyúlon – szintén kanyarodás közben – egy másik motoros is elesett. A rendőrök a járművezetőkkel szemben alkoholtesztert alkalmaztak, ami mindkét motoros esetében pozitív értéket mutatott, ezért őket további mintavételre a Győri Rendőrkapitányságra előállították.A 8645. számú úton Sopron irányából Harka felé haladt autójával egy járművezető 14 óra 55 perckor, amikor - mivel nem tartott megfelelő követési távolságot - az előtte haladó és jobbra letérni szándékozó autó hátuljának ütközött nekilökve azt egy út melletti lámpaoszlopnak. A baleset okozójánál a rendőrök által alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket mutatott, ezért őt előállították a Soproni Rendőrkapitányságra további mintavételre.Az ügyekben illetékes rendőrkapitányságokon a sofőrökkel szemben büntetőeljárás indult.