Elszökött a rab Győrben - Nyomoznak a börtönőr ellen is

Azt már megírtuk, hogy visszaesőként akár 4 és fél év börtönnel is fizethetA fegyveres rablásért 12 évre ítélt férfit nyolc nap bujkálás után fogták el. Azóta ismét börtönben van.A különös fogolyszökés számos kérdést felvet, de ezekre a választ az érintettek egyelőre nem adták meg. Z. Krisztián nem tett vallomást, így nem tudni, hogy mindkét keze hogyan „csúszhatott" ki a bilincsből, honnan szerzett ruhát; ki és hogyan segítette a nyolc nap során...

De azt sem tudjuk még, hogy az őt kísérő börtönőr miként magyarázza, hogy a vezetőszár és a bilincs ellenére kicsúszott a kezei közül a rab, aki ráadásul néhány száz méteren belül annyit rávert futásban, hogy szem elől is tévesztette.A büntetés-végrehajtás szóvivője már a szökés napján elismerte, hogy a börtönőr hibázott, s az illetőt felfüggesztették munkaviszonyából. Mint ahogy a felettesét, a biztonsági osztályvezetőt is, mindkettőjüket azonnali hatállyal.Eddig annyit tudtunk, hogy a büntetés-végrehajtás teljes körű vizsgálatot rendelt el. Most már az is biztos – ugyanis a Központi Nyomozó Főügyészség helyettes szóvivője kérdésünkre tegnap ezt megerősítette –, hogy győri regionális osztályuk nyomoz az ügyben.Hivatalosan így szól dr. Kovács Katalin válasza: az ügyben „szolgálatban kötelességszegés bűntette" miatt folytatnak nyomozást, de a gyanúsítotti kihallgatásra még nem került sor. Mivel a főügyészség „tervezett nyomozati cselekményekről" nem kíván nyilatkozni és „jelenleg a nyomozás menetéről sem adható további érdemi információ", ezért arra a kérdésre nem tudunk választ adni, hogy a nyomozás csak a rabot kísérő börtönőrre vonatkozik-e vagy esetleg a felettesére is.Az ugyanakkor tudható, hogy a nyomozás tárgyát képező bűntettért akár három év szabadságvesztés is kiszabható, ez a felső határ.