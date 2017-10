Elkezdődhet a Radnóti utca kikötése a főútra

Jelentősen gyorsíthatja Győr nyugati részének közlekedését, ha elkészül a Radnóti utca kikötése az 1-es főútra. Ennek révén az autósok számára új, közvetlen összeköttetés nyílik a Jedlik híd irányába. Jelenleg Abda, Ikrény vagy a 85-ös főút felől érkezve sokan a Nép utcánál kanyarodnak le, csúcsidőben torlódásokat okozva. Az új szakasz a Kossuth utcát is tehermentesítené.A beruházást az eredeti tervek szerint az idén nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előtt szerették volna átadni, azonban közbeszerzési anomáliák miatt erre nem került sor. Az okot annak idején megírtuk. A lényeg: a Közbeszerzési Döntőbizottság döntése szerint ki kellett volna zárni az egyébként legolcsóbb ajánlattal győztesnek kihirdetett Strabag Általános Építő Kft.-t egyebek mellett amiatt, mert alvállalkozóként kívánt bevonni egy olyan szakembert, akiről a pályázatban még azt állította, hogy az alkalmazottja. A kiírók új döntést nem hozhattak, a felhívásban ugyanis az szerepelt, hogy a kivitelezésnek 2017. május 16-ra be kell fejeződnie, a határidő pedig a csúszás hatására tarthatatlanná vált.

Az önkormányzat – a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel partnerségben – idén új tendert hirdetett a kivitelezésre, amely már eredményesen zárult.Fűke Péter, a polgármesteri hivatal településfejlesztési főosztályvezetője a Kisalföld kérdésére elmondta: ezúttal is a Strabag Általános Építő Kft. lett a nyertes, bruttó 835 millió forintos ajánlattal. Jelenleg a szerződéskötés zajlik, s a cég várhatóan még ebben a hónapban átveheti a munkaterületet. A munkálatokat a kontraktus értelmében 16 hónap alatt kell befejeznie, ami 2019. februári határidőt jelent.A beruházás részeként a Radnóti utcát csaknem 600 méterrel meghosszabbítják az 1-es főútig, míg utóbbit több mint 500 méteren négysávosítják. Ehhez az iparvágány feletti hidat is bővíteni kell. A Radnóti utca és a főút kereszteződésében jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki, amelyet összehangolnak majd a Dunacenternél és az újvárosi temetőnél lévő lámpákkal, hogy zöld hullámmal lehessen közlekedni. A fejlesztés részeként egy kisebb csapadékvíz-tározó tavat is létesítenek.A nyertes cég várhatóan még ebben a hónapban átveheti a munkaterületet. A beruházással 16 hónap alatt kell végezni.