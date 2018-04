Díjemelés után jobban forognak az autók a győri mélygarázsban

Fotók: Mészáros Mátyás

Az átlagos várakozási idő csökkent a mélygarázsban az utóbbi hónapokban, így több autós veheti igénybe a parkolókat.

A Jókai és a Révai parkolóházat most több autós használja, mint 2017 első negyedében.

Varga Tibor győri autós szerint a Dunakapu mélygarázs színvonala gyakran jobb a fővárosi parkolóházakénál.

A lassan három éve megnyitott mélygarázst eleinte elkerülték az autósok. A négymilliárd forintból épített, 267 parkolóhelyes létesítményben 2015 októberében a kijelző 230-245 szabad helyet mutatott. A Dunakapu tér alatti lehetőséget annak ellenére nehezen "fedezték fel" az autósok, hogy a parkolási díjak kezdetektől fogva a mélygarázs mellett szóltak. Ameddig a városmagban óránként 400 forintot kellett fizetni a felszíni parkolásért - ez a tarifa van érvényben napjainkban is -, addig a mélygarázs díja egy órára 280 forint volt. "Lenn" félórás periódusokban számoltak. Az első 30 perc 140 forintba került, de a 31. perctől már 280-at jelzett az automata. 2016 február végére 155-160-ra csökkent a szabad helyek száma. Bő két éve hétfőtől péntekig átlagosan 367 autó fordult meg a mélygarázsban.2016 szeptemberében már csak 20-40 között mozgott a szabadparkolók száma. Ahogy közeledtek az év végi ünnepek, úgy mutatott többször nullát a mélygarázs számlálója. November közepétől szinte teljes kapacitással működött a létesítmény. Az adventi vásártól szilveszterig tovább nőtt a mélygarázs forgalma, a teltház kitolódott a késő esti órákra. Több alkalommal előfordult, hogy a Győr-Szol munkatársai már az utcába behajtó autósokat figyelmeztették, hogy nincs hely a parkolóban. A jobb kihasználtság kulcsmomentuma az árpolitika átgondolása volt. Ameddig kezdetben 280 forint/óra, 2016 elejétől 2018 január végéig 50 forint/óra volt a parkolási díj a mélygarázsban. A tarifa most 100 forint/óra."A parkolóházakban és a mélygarázsban bevezetettelértük a parkolási igények egyenletesebb eloszlását a városközpontban. Így a mélygarázst kevesebb, míg a Jókai és a Révai parkolóházat több autós használja. Az éjszakai parkolásoknál bővülés mutatkozik" - kezdte Ozsvárt Tamás, a Győr-Szol kommunikációs vezetője. Az elmúlt hónapok statisztikái szerint az átlagos várakozási idő 3 óra 30 percről 2 óra 40 percre mérséklődött, vagyis a forgási sebesség nőtt. Így több autós veheti igénybe a parkolóhelyeket.Az év eleji változás része volt a napijegy bevezetése, bár ennél a pontnál Ozsvárt Tamás finomított a kifejezésen. "Kimondottan napijegyet nem lehet váltani. A díjszabás alakul át napidíjassá a parkolóházanként meghatározott díjszint és időtartam elérése után" - fogalmazott. A Dunakapu mélygarázs "napidíja" 500 forint, vagyis a díjtétel nem emelkedik tovább az ötödik óra után, míg a bent tartózkodási idő nem éri el a 24 órát. Minden megkezdett 24 óra után újabb 500 forintot kell fizetniük az autósoknak.A Jókai parkolóházban ugyancsak választhatják az 500 forintos "napidíjat" az autósok. Itt az érvényes díjszabás szerint a tarifa 2 óra 30 perc után nem nő tovább. Az aluljáróhoz közeli Révai parkolóház egész nap 400 forintért vehető igénybe. Négy óra után itt sem emelkedik tovább a parkolási díj. A rendszer egységesebb lett és könnyebben követhető. "A mélygarázs tarifájának újabb emelése nincs napirenden" - válaszolta kérdésünkre Ozsvárt Tamás.Szintén év eleji újítás, hogy közlekedési morált javító intézkedés isa győri parkolóházakban és a mélygarázsban. Bár tapasztalataink szerint sokkal több a biztosítékot kiverő, szabálytalan parkolás a felszín felett városszerte, kétségkívül akad pár autós, aki elfoglalja a mozgássérültek helyeit. Vagy viszi magával "rossz szokásait" a Dunakapu tér alá és egy helyett két parkolót foglal el."A renitens autósokat figyelmeztettük. Az akció meghirdetése toleranciára, empátiára késztette a jármű-vezetőket. Elenyésző számban kellett jeleznünk írásban, hogy legközelebb tisztességesen parkoljanak. Ha a helyzet nem romlik a jövőben, nem folytatjuk az akciót" - mondta Ozsvárt Tamás.Varga Tibor általában 1-2 órára veszi igénybe a Dunakapu mélygarázst. "Főként ügyintézésre érkezem a Belvárosba. Elsőként megnézem a mélygarázst, van-e szabad hely. Ha igen, itt hagyom a kocsit" - kezdte az autós. A győri férfinak az automata egyszer nyelte el a kártyáját."Viszonylag hamar megoldódott a helyzet. Segélyhívón át közöltem a gondom, mondták, hogy hajtsak a sorompóhoz. Így is tettem, majd kiengedtek. Alig pár perc alatt történt ez" - elevenítette fel az esetet. "Mostanáig kezelte a belvárosi parkolási gondokat a mélygarázs. Ne legyen igazam, de az ifiház helyén épülő parkolóház szintén csak ideig-órákig biztosít majd megoldást. Pár év után ott is elfogynak szabad helyek és utána újra azon kell majd gondolkozni, hol épüljön az újabb parkolóház a városmagban" - vélekedett Varga Tibor.