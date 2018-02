A győri bringás mennyország lett Magyarország legjobbja!

Szabó Konrád átvette a díjat. Fotó: Talabér Géza

A Katona József Színházban tartotta meg ünnepélyes díjátadóját a Highlights of Hungary csütörtökön. Az ötödik évfordulóját ünneplő gyűjtés nagydíját a győri Tailorland BMX-park kapta meg, ez a projekt gyűjtötte a legtöbb voksot a nyilvános januári közönségszavazáson.Idén először a Highlights of Hungary kurátorai, akik a hazai kreatív- és médiaipar meghatározó arcai, szintén díjaztak egy jelöltet, ők a Göncruszkán indított közösségi méhészkedési kezdeményezést tartották a legkiemelkedőbbnek. A két nagydíjas mellett számos különdíjat és plakettet is kiosztottak.

A győri Tailorland Szabó Konrád profi BMX-es saját 4000m2 -es pályája, melynek építése 2014 tavaszán kezdődött meg és 2016 júniusában fejeződött be. "Néhány srác a Győr-melléki szuburbiából gondolt egy nagyot, és a semmi közepén felhúzott egy őrülten látványos, minden elemében saját tervezésű BMX-parkot. Konrád és barátai innen lövik az éterbe a végtelen mennyiségű fotós és videós kontentet, profi vizualitással, mégis személyes stílusban — amiből árad a csapatszellem. Tailorland bringás mennyország, egy barkács-Disneyland. Nagyon vagány, nagyon zsigeri˝ - fogalmazott a projektet jelölő kurátor, Böszörményi Nagy Gergely.

Az ötödik évfordulóját ünneplő kreatív gyűjtés 55 kiemelkedő kulturális, társadalmi vagy művészeti kezdeményezést választott ki a tavalyi évből, amiket egyediségük miatt a nagyközönségnek mindenképpen érdemes megismernie. A Highlights weboldalán januárban bárki szavazhatott ezekre a jelöltekre, ennek eredményét február 1-jén hirdették ki a Katona József Színházban tartott díjátadón. 2017 legegyedibb projektje így a közönség véleménye szerint az a győri Tailorland BMX-park lett, amit Szabó Konrád profi BMX-versenyző saját indíttatásból épített 3 éven keresztül.Idén először saját díjat adott át a 10 fős kurátori testület is, aminek a tagjai Bagi László, Böszörményi Nagy Gergely, Hitka Viktória, Horváth Dorka, Liptay Gabriella, Megyesi Zsuzsa, Martinkó József, Szűcs Péter, Takács Ákos és Trellay Levente voltak. Közös megállapodásuk szerint ezt az elismerést a göncruszkai közösségi méhészkedési kezdeményezés kapta. A gyűjtés kategóriafüggetlen gondolkozásmódját már ez a két díjazott is kiválóan jelzi, hiszen utóbbit a falu református egyházközsége indította útjára a helyi oktatás támogatására, a BMX-esek paradicsoma pedig egyéni döntésből épült fel fiatal sportolók gyakorlásához.A szavazás második legtöbb voksát a régóta alkotó Parno Graszt zenekar kapta meg, akiket a dobogón a Debrecen 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt követett. Az első tíz helyezett között találhatunk virtuális kutyaétlapot, orvosi eszközöket újrahasznosító programot, pilisi meseházat is, de olyan ismertebb nevek is felkerültek, mint az Arany Medve-díjas Testről és Lélekről vagy a Puskás Peti vezette, általános iskolások zenei nevelését újradimenzionáló Füri ZeneTér.A Highlights of Hungary idei partnerei közül hárman adtak át különdíjat, a KPMG a gyerekek kreatív programozási tudását erősítő Logiscool-t, a Marie Claire a fogyatékossággal élő gyermekek jogtudatosítását kártyajátékba foglaló MONDO projektet, a Kreatív pedig Nikon One graffitiművészt díjazta „Magyarország természetvédelmi tájai" című sorozatáért.1. Tailorland2. Parno Graszt3. Debrecen 2023 Európa Kulturális Fővárosa Brand Projekt4. Gemenc film / Árterek világa5. Vigyél Haza Alapítvány / Virtuális kutyaétlap6. Random Trip7. CCE // weCARE orvosi eszközprogram8. Őrfi József / „Meseház" a Pilisben9. Testről és Lélekről10. Füri ZeneTérA KPMG különdíjasa: LogiscoolA Kreatív különdíjasa: Nikon One // Magyarország természetföldrajzi tájaiA Marie Claire különdíjasa: MONDOBagi László (újságíró, Forbes)Böszörményi Nagy Gergely (vezető, Design Terminál)Hitka Viktória (képzőművész)Horváth Dorka (újságíró, blogger, BOOKR Kids alapító)Liptay Gabriella (kommunikációs szakértő, KPMG)Megyesi Zsuzsa (art director, A+Z Design)Martinkó József (építészet- és dizájnkritikus, Octogon Magazin főszerkesztő)Szűcs Péter (szerkesztő, újságíró, PetersPlanet.travel alapító)Takács Ákos (marketingvezető, Red Bull Magyarország)Trellay Levente (art director, Telep Art Agency)