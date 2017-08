Afrikai sertéspestis: jelentős károkat okozhat, ha eléri az országot

Bognár Lajos országos főállatorvos emlékeztetett: két nappal ezelőtt Romániából jelentettek sertéspestis megbetegedést két háztáji gazdaságból. Ezek a megbetegedések a magyar határhoz nagyon közel Szatmárnémetiben fordultak elő.



Ezért az a legfontosabb - mondta a főállatorvos -, hogy a járványvédelmi szabályokat minden gazdálkodó tartsa be. Ne etessen például a sertésekkel élelmiszer-hulladékot. Vaddisznókkal a házi sertések ne kerüljenek közvetlenül kapcsolatba. Emellett idegeneket ne engedjenek a sertéseik közelébe, a higiéniai szabályokat tartsák be.



Élelmiszert pedig a fertőzött területekről még kézipoggyászban sem szabad behozni. A magyar térségek vadásztársaságai pedig kötelesek vaddisznó-hullákat keresni és a vaddisznó-állományok változásait jelenteni a hatóságoknak. Az érintett határszakaszon az ellenőrzéseket pedig szigorították az állategészségügyi hatóságok.



Az afrikai sertéspestisben megbetegedett állatok 90 százaléka elhullik, ezért nagyon veszélyes, ha egy-egy állományban megjelenik a betegség, mivel sem megelőzésre, sem utólagos gyógykezelésre nincs lehetőség. Mindennek pedig az lehet a következménye, hogy harmadik országok a sertéshús és húskészítményekre vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat léptetnek életbe - mondta Bognár Lajos.



A főállatorvos azt is jelezte, hogy a mostani nagy hőség a kedvtelésből tartott állatokat és a haszonállatokat is megviseli, ezért rájuk is fokozottan kell figyelni. Például lehetőség szerint hűteni kell a levegőt körülöttük, és ivóvizet is folyamatosan biztosítani kell számukra.