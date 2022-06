A bélyegen a GYSEV egykori, a XIX. század végén már üzemelő mozdonya, valamint egy mai, modern vontatójármű, a Siemens Vectron látható. Az alnyomaton térképrészlet található, illetve a kompozíció felett a Győr-Sopron-Ebenfurth vasútvonal nagyobb városainak neveit jelenítik meg.

Az alkalmi borítékon a GYSEV egyik legújabb mozdonya, illetve a jubileumi logó található.

Nagy ünnep számunkra a 2022-es év, hiszen alapításunk, 1872 óta pontosan másfél évszázad telt el. Nemrég adtuk át a GYSEV150 emlékmozdonyt, most pedig abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy 150 éves jubileumunk tiszteletére alkalmi postabélyeg is készült. Fontos, hogy másfél évszázados múltunkra minden lehetséges eszközzel felhívjuk a figyelmet, ugyanakkor abban hiszünk, hogy a GYSEV-nek és a vasútnak nagyon komoly jövője is van, hiszen az egyik leginkább környezetkímélő közlekedési mód

– mondta az ünnepségen Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A Magyar Posta vezérigazgatója emlékeztetett: az osztrák és a magyar vasúti személy- és áruszállítás, valamint a posta története évszázadokon át összefonódott. A vasúti közlekedés meghatározó volt a postai küldemények szállításában: a levelek feldolgozása, válogatása is a vasúti postakocsikban történt. Schamschula György úgy fogalmazott:

a 155 éves Magyar Posta egy kortársát köszönti ezzel az alkalmi bélyeggel, bízom benne, hogy nemcsak a bélyeg, hanem a vasút szerelmesei is örömüket lelik ebben a bélyegben.

Az ünnepséget részt vett Dr. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere is.

A GYSEV ma két országban, Magyarországon és Ausztriában üzemeltet vasútvonalakat és végez vasúti személyszállítást. Vasúti árufuvarozással pedig Európa-szerte foglalkozik.