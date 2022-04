Továbbra is zajlanak a magyar bajnokság 2022/23-as szezonjától életbelépő klublicensz rendszerben történő induláshoz szükséges átalakulás folyamatai a Győri Audi ETO KC-nál. Mint azt korábban is ismertettük, az induláshoz egy gazdasági társaságot kellett megalakítani, amely folyamat sikerrel lezárult. A klub 100%-os tulajdonában álló Győri ETO Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyzésre került, ügyvezetői együttes aláírási joggal Vanyus Attila, a Győri Audi ETO KC örökös tiszteletbeli elnöke és Endrődi Péter, az egyesület elnökségének tagjai lettek. Az újonnan alapított gazdasági társaságnak kerül átadásra 2022. július 1-től a felnőtt női magyar bajnokságban induló csapat indulási joga, így a játékosok játékjoga (versenyjoga) is. A Győri ETO Akadémia rendszerében versenyző csapatok is a Kft. égisze alá tartoznak majd. Ezzel párhuzamosan a Győri ETO Kézilabda Club berkeiben az akadémiai korosztályok alatti, utánpótláscsapatok versenyeznek majd. A klub elnöki tisztségét Görbicz Anita tölti be, akit 2022. április 5-én választottak meg a pozícióra az Elnökség tagjai három éves időtartamra.

"A Magyar Kézilabda Szövetség klublicensz szabályzata értelmében csak gazdasági társaság kaphat indulási jogot a 2022/23-as szezontól kezdve az első osztályban. A felnőtt csapat tagjainak, és az Akadémián szereplő csapatainkban versenyző játékosainknak jogviszonya a gazdasági társaságba kerülnek majd át nyáron. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Győri ETO Kézilabda Clubban csak az akadémiai rendszerben szereplő fiatalok alatti, utánpótlás korú sportolók maradnak nyártól. Számomra a klub elnöki tisztsége mellett azonban továbbra is kiemelten fontos lesz a teljes utánpótlás rendszerünk fejlesztése, ezért munkámmal segíteni fogom az Akadémiát is. Emellett szerepem lesz az első csapat mellett is, támogatni fogom Vanyus Attila és Endrődi Péter urak munkáját" - nyilatkozta Görbicz Anita elnök.

“Örömmel vállaltam el a felkérést, hiszen gyakorlatilag egész életemben az ETO sikeréért dolgoztam, és most is ugyanezt kell tennem. Ez az új megbízatás nagyon fontos feladat számomra, hiszen egy gyorsan változó, néha bizonytalan globális gazdasági környezetben kell a csapatot irányítani. A munka dandárja nyilván Endrődi Péterre és a menedzsmentre vár, de örülök, hogy számítanak az évtizedes rutinomra, tanácsaimra és tapasztalatomra a cégvezetésben“ -nyilatkozta Vanyus Attila.

“Roppant megtisztelő ugyanakkor kihívásokkal teli feladat számomra a Győri ETO Kft. vezetése. Az egyesületet nem kellett bemutatni, hiszen két éve már az elnökség tagjaként dolgozom, de korábban győriként is folyamatosan nyomon követtem a csapat életét. A kézilabda sem idegen számomra, hiszem több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza részvételem a győri férfi kézilabda csapat életében, és fiatalon még magam is játszottam a sportot. Eddigi megbízatásaim során már szert tettem gazdasági társaságok vezetésével értékes tapasztalatokra, ezeket mindenképpen szeretném kamatoztatni. A klubban Vanyus Attilával egy remek menedzsment munkáját irányítjuk közösen. Kijelenthetem, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk a Győri ETO Kézilabda Club tradícióinak és értékeink megőrzésében és azok legmagasabb szintű továbbvitelében! A gazdasági társaság létrehozása elkerülhetetlen volt az új szabályok miatt, de ez egy jogi kérdés, ebből kifelé gyakorlatilag semmit sem éreznek meg a játékosok és a szurkolók sem. A célunk az, hogy biztosítsuk a kellő hátteret az első csapat számára a sikeres és eredményes szerepléshez, valamint a nyugodt munkavégzéshez. Az Akadémia estében szeretnénk mindent megadni az utánpótlás rendszerben résztvevő fiatal sportolóknak fejlődésük érdekében, hogy ezáltal a klub és a magyar kézilabda sport jövőjét is bebiztosíthassuk” - mondta Endrődi Péter ügyvezető.