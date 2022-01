Megkeresésünkre a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az alábbi tájékoztatást adta: „Ahogy a csütörtöki kormányinfón elhangzott, az iskolák felső tagozatos diákjainál bevált gyakorlatot az alsós tagozatosokra is kiterjeszti a kormány, mivel már az 5–11 éves korosztály is kaphat oltást. Ha egy osztályban valaki megbetegszik, akkor az oltatlanok karanténkötelezettsége öt napra csökken. Az iskolai oktatásnak folyamatosnak kell lennie, személyes jelenléttel, de ha a technikai feltételek adottak, a karanténban lévő oltatlanoknak közvetíthető online is az oktatás. Ezúton is arra kérjük az érintett szülőket, hogy mielőbb oltassák be gyermekeiket” – nyomatékosította a kormányhivatal.

Nem javasolják a rendezvényeket

Mint megtudtuk, a Győri Tankerületi Központ fenntartásában lévő intézményekben az idei évet minden osztály jelenléti oktatásban kezdte. A Soproni Tankerületi Központ hozzátette, a szakos ellátás minden intézményben biztosított. A koronavírus-fertőzöttek bejelentése után a területileg illetékes népegészségügyi központ írhat elő karanténkötelezettséget. A karanténnal érintett osztályok tantermen kívüli digitális munkarendben is tanulhatnak, vagy rendkívüli szünet után térhetnek vissza az iskolába.

Szalagavató zártkörűen

– A Soproni Szakképzési Centrumhoz tartozó intézményeket az oktatók, valamint a diákok a hatályos járványügyi szabályok betartásával látogatják – válaszolt Kuntár Csaba főigazgató kérdésünkre, aki azt is elmondta, hogy a tantárgyak szakszerű oktatását megfelelő helyettesítéssel akkor is meg tudják oldani, ha a pedagógusok körében nőne a betegek száma. Jelenleg nem szerveznek diákbálokat, a szalagavatókat pedig zártkörűen, osztályszinten tervezik.

Vegyes a kép

A győri Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának tájékoztatása szerint a karanténban lévők tanulók és pedagógusok száma is emelkedik. A héten átálltak digitális oktatásra, a pedagógusok online tartják az órákat. A szalagavatót bizonytalan időre elhalasztották.

A csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskolában is érezhető a betegek számának növekedése a tanulók körében. Az oltatlan osztálytársak karanténba kerülnek, a házi feladatot KRÉTA-n vagy Classroomon kapják meg. Nincs olyan osztályuk, ahol digitális oktatásra kellett volna áttérniük. A szalagavatót osztályonként tartják meg.

A soproni Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban enyhe emelkedést tapasztaltak a Covid- betegek számában. A kötelező maszkhasználat miatt korlátozások bevezetésére nem került sor. Egy rövid szalagavató ünnepséget terveznek feltételesen február 4-ére, de ha a helyzet súlyosbodik, nem tartják meg.

A Jánossomorjai Általános Iskola igazgatójától, Bella Zsolttól megtudtuk, hogy náluk is emelkedik a gyerekek körében az esetszám. – Mivel a tizenkét év alattiak körében kevesebb az oltott, ha felüti a fejét az osztályban a Covid, akkor az egész osztályt érinti. Pillanatnyilag három alsós és egy hetedikes osztályunk fele is karanténban van, őket online tanítjuk – adott tájékoztatást az igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy 464 tanulójukból 81, a diákok 17 százaléka van csak beoltva. A pedagógusok egy kolléga kivételével megkapták a vakcinát, szerencsére ők nem betegek.