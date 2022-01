Dr. Péntek Róbert Győrben született, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett általános orvosi képesítést, majd a mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztályán kezdett el dolgozni osztályos orvosként, szakorvosjelöltként. A szakvizsga letételét követően a gyógyszeriparban próbálta ki magát. Több éven keresztül volt orvoslátogató az Észak-Dunántúlon, onkológiai és urológiai szakterületekkel is foglalkozott.

Orvosi és vállalkozási szakértői végzettség

Az új megyei tiszti főorvos nyitott az újdonságok iránt. Orvosi diplomája mellett pénzügyi vállalkozási szakértői végzettséggel is rendelkezik, amelyet a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán szerzett. Karrierje szorosan kötődött Mosonmagyaróvárhoz, ahol hosszú időn keresztül volt a Karolina Kórház-Rendelőintézet szülész-nőgyógyász szakorvosa, főorvosa. Munkája mellett leginkább családja, valamint a túrázás, az utazás és az autóvezetés kapcsolja ki, de szívesen szenteli szabadidejét a gasztronómiának is.

Két osztály, sokrétű feladatok

A főosztályvezető irányítása alá két osztályon több mint félszáz kormányhivatali munkatárs tartozik, akik a koronavírus-világjárvány elleni védekezésből jelenleg is nagy erőkkel veszik ki a részüket. – Feladat- és hatáskörünk rendkívül széles körű – mondta el lapunk kérdésére a megyei tiszti főorvos, majd részletezte: – Itt működik a nemzetközi oltóközpont, a Sugáregészségügyi Decentrum, emellett népegészségügyi vizsgálatokra, HIV- és AIDS-szűrésre is lehetőség van. A népegészségügyi főosztályon mindemellett Humán Mikrobiológiai Laboratórium is működik, ahol tavaly ősztől már koronavírus elleni antitest-kimutatás is végeztethető szerológiai vizsgálat keretében. Bár a járványügyi intézkedések súlyozottan vannak jelen munkánk során, munkatársaimmal az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi szakterület feladatait is ellátjuk.

Kémiai biztonsággal, település- és környezet-egészségüggyel is foglalkozunk. Utóbbi keretein belül ellátjuk többek között az ivóvíz minőségének felügyeletét, hatósági vizsgálatokat végzünk a medencés fürdők vizeiről, majd értékeljük is azokat. Koordináljuk, majd értékeljük a kötelezett szennyvíztisztítók hatósági vizsgálatát és rendszeresen vizsgáljuk a légszennyezettség állapotát. Szakhatóságként pedig közreműködünk talajhigiénés eljárásokban is. Ezeket szoros együttműködésben látjuk el a kormányhivatal járási hivatalaival és az ott dolgozó osztályvezető járási tiszti főorvosokkal.

Oltás a megelőzésért

– Jövő héten lesz az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét, amit minden év január harmadik hetében szerveznek meg, immár tizenhatodik alkalommal. A kezdeményezés elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a rák kialakulásának megelőzésére, a prevencióra – hívta fel a figyelmünket dr. Péntek Róbert egy jövő héten aktuális eseményre. – A méhnyakrákot a humán papillomavírusnak, azaz a HPV-nek a magas kockázatú típusai okozzák. Van ellene védőoltás és a rend- szeres szűrővizsgálatokkal a betegség kialakulása megelőzhető. Az időben diagnosztizált megbetegedés jó eséllyel gyógyít- ható, késői stádiumban, kiújulás esetén is van kezelési lehetőség.