Hortobágyi Cirill a katolikus egyházfő szeptember 12. és 15. közötti magyarországi és szlovákiai útjáról készült kiadványt vitte el a Vatikánba, és személyesen adta át Ferenc pápának. A Szentatya bele is lapozott a könyvbe, és visszaemlékezett a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) budapesti zárómiséjére, melyet a Hősök terén mutatott be - számolt be a pannonhalmi főapát.