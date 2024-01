"Tényő és Ménfőcsanak között lévő 8309-es számú út rettenetes állapotban van a sok esőzés miatt, emiatt pedig rengeteg a defekt. Ráadásul mivel a kerékpárforgalom is elég nagy ezen a szakaszon még életveszélyesebb itt közlekedni. Ezt saját bőrömön is tapasztaltam mivel sajnos nem volt lehetőségem egy ilyen nagy “krátert“ kikerülni… emiatt első illetve hátsó defektet is kaptam a kerékpárommal. Csak a szerencsén múlt, hogy az engem előző autó ki tudott kerülni amikor megbillentem a defekt miatt a biciklimmel.

Éppen ezért, hogy szemléltessük a gödrök nagyságát pár piros virágot helyeztünk el bennük. Így talán az itt közlekedőket is megmentjük a kerékcserétől, és időben észreveszik őket. Valamint ezzel talán a Közút figyelmét is fel tudjuk hívni, hogy milyen rossz állapotban van ez a szakasz!" - írta olvasónk, aki szerencsére épségben megúszta a történteket.