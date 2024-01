Úgy vágtunk neki az új esztendőnek, hogy férfi-vízilabdaválogatottunk már kijutott a párizsi olimpiára, és további négy csapatunk – férfi és női kézilabda-, női vízilabda-, valamint női kosárlabda-válogatott – még versenyben van, méghozzá jó eséllyel, a részvételért. Ez azért nagy szó, mert a játékok története során hazánk még sohasem képviselte magát öt „labdás” csapattal az olimpián.

Elsőként a női pólósok követhették volna a férfiakat, de a jelenleg is zajló Eb-n kudarcot vallottak. A csoportkörben mindkét rangadójukat elvesztették (Görögország és Hollandia ellen), azt ne tekintsük érdemnek, hogy Horvátországot, majd a nyolc közé jutásért Csehországot is simán legyőzték.

Kvótát úgy szerezhettek volna, ha csak a már olimpiai résztvevő Hollandia és Spanyolország végez előttük. Sajnos azonban már a legjobbaktól leszakadozó olaszokkal is meggyűlt a bajuk, és a negyeddöntőben 12–11-re kikaptak tőlük. Úgy, hogy erős bírói támogatást élveztek, ám a kulcsjátékosok közül Gurisatti sérülés miatt nem játszhatott, Keszthelyi, Szilágyi és a kapuban Magyari pedig betlizett.

Bírói támogatás… A vereség után is többen ezt emlegetik. Csak éppen már Bíró Attilára célozva. Nem szokásunk kommentelőket idézni, most mégis kivételt teszünk, mert az egyikük a meccs és az Eb tömör és frappáns látleletét fogalmazta meg: „Kulcsemberek teljes betlije, nem létező kapusteljesítmény, pedig most a bírói hátszél is megvolt. Ezért kár volt megbuktatni Bírót.”

Bíró Attila 2016 óta irányította, közmegelégedésre, a női válogatottat. Ám elég volt egyetlen kisiklás, ami egyből az állásába került.

A vízilabda-kapitányok szerződése ugyanis végtére pofonegyszerű: ha a válogatott az év legfontosabb világversenyén nem végez az első négy között, akkor a szakvezető indoklás nélkül felmenthető.

Így bukott meg 2022-ben a vb után a férfiakat irányító Märcz Tamás és tavaly nyáron Bíró Attila is, miután a hölgyek csak hatodikak lettek a fukuokai vb-n.

Ám hatalmas különbség, hogy a váltás után a férfiak megtáltosodtak, már 2022 szeptemberében Eb-ezüstöt szereztek Splitben, tavaly pedig megnyerték a vb-t, a nők viszont még lejjebb süllyedtek a Bíró örökébe lépő Mihók Attila, Cseh Sándor duó vezetésével.

Mi a jó megoldás a nehéz helyzetben? Szakember legyen a talpán, aki megmondja. Egy biztos: minden egyéb szempontot, még a presztízst is háttérbe kell szorítani, mindent az olimpiai részvételnek kell alárendelni. Bíróval vagy nélküle, de fel kell tárni a kudarc okát, s februárban a dohai vb-n meg kell szerezni a párizsi kvótát.