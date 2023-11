Ha még nem kóstolta a Pedró Pékség Csallóközi kenyerét, most itt a jó alkalom, a hónap kenyerének választott kenyér ugyanis most a Pedró applikációjával száz forint kedvezménnyel kapható. A kenyeret Vajda Péter, a pékség tulajdonosának csallóközi utazása ihlette, akkor tűnt fel neki, mennyire népszerűek arrafelé a félbarna termékek, s alkotta meg a saját változatát.

A hagyományos kenyérliszt mellett 30% rozslisztet tartalmazó kenyér különlegessége, hogy a tésztájába főtt krumplit tesznek, ennek köszönheti különlegesen szaftos bélzetét. Na meg annak, hogy – a régi idők hagyományait követve – kétkilós kiszerelésben sütik, ezért a frissességét kivételesen sokáig megőrzi. Nem csoda, hogy általában az utolsó morzsáig elfogy, hiszen még a sokadik levágott szelet is kínálja magát…

Mindeközben a Pedró péküzemében már javában folyik a készülődés a karácsonyra, hamarosan ugyanis megindul a roham a bejglikért… A minőségi alapanyagok – a vaj, a mák és a dió – már a raktárban várakoznak, hogy hamarosan diós, mákos és a népszerű zserbós bejglivé lényegüljenek át. Vajda Péter elárulta: idén különleges receptúrájú bejglivel is készülnek az ünnepre a békebeli ízek kedvelőinek – hogy milyennel, az hamarosan kiderül! Nem kell már sokat várni az ünnepek igazi „csúcsédességére”, a doberdói kuglófra sem. A különleges olasz édesség a hagyományos kalácshoz képest kétszer annyi alapanyagból – többek között sok-sok vajjal – készül, speciális kovászolt technológiával és hosszú kelesztéssel, megkoronázva az ünnepi asztalt.

Még az ünnepek előtt érdemes megkóstolni a Pedró sportos újdonságait, a győri női kosárlabdacsapat felkérésére készített zöld-fehér kiflit és a kosaras ziccert is. Az előbbi egy lágy pisztáciakrémmel töltött croissant, míg az utóbbi egy virslivel, sajttal és pikáns mustárral gazdagított kelttésztás finomság. Ezek novembertől kaphatók a Pedró Pékség üzleteiben és a csapat mérkőzései alatt a helyszínen. A hazafiasság szellemében készültek a Pedró új piros, fehér és zöld pogácsái is, melyek színei az erőt, a hűséget és a reményt képviselik. Ezek nemcsak finomak, hanem egészségesek is, köszönhetően a színüket adó cékla- és karfiollisztnek, valamint a spenótnak. (x)