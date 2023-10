Júniusban mutatkozott be a Pedró legújabb kenyere, a Déli harangszó, amely – akárcsak a névadó mozzanat – a nándorfehérvári diadalnak állít emléket. Az új kenyér, amelyet Böjte Csaba testvér és Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát is megáldott, meghódította a vásárlókat, jelenleg ez a Pedró legnagyobb mennyiségben eladott kézműves kenyere. Havi ötezer kilót sütnek belőle a Pedró szorgos pékjei, azaz eddig 15 ezer kiló Déli harangszó került ki a kemencékből.

Forrás: Pedró Pékség

A különleges kenyér nemcsak a nevében utal a törökök felett aratott 1456-os győzelemre, hanem az összetételében is: egyik alapanyaga a búzaliszt mellett köles, amely az egyik legősibb gabona, a honfoglaló magyarok hozták be annak idején a Kárpát-medencébe.

– A fehér kenyeret köleskásával gazdagítjuk, ennek is köszönhető, hogy finom, szaftos a bélzete, és sokáig eláll. A múlt értékei megőrzésének jegyében sokat kutattam ősi alapanyagok után, és kiderült, hogy a köles a török hódoltság előtt népszerű alapélelmiszer volt, azaz akár a várvédő vitézek is ehettek hasonló kenyeret, mint a mi Déli harangszónk – árulja el Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa. A Déli harangszó októberben a hónap kenyere a Pedróban, azaz 100 forint kedvezménnyel vásárolhatja meg, aki használja a pékség applikációját a fizetésnél.

Őszre is jutnak újdonságok a Pedró Pékségben; már kapható az üzletekben a Boldogasszony pogácsája, amelyet elsőként a győri Székesegyház újraszenteléséről kijövő hívek kóstolhattak meg néhány héttel ezelőtt. A mákkal szórt kereszttel díszített rusztikus pogácsa olyan, mint nagyanyáink békebeli pogácsája – mondja Vajda Péter, ami többek között a hosszú, hűtőben történő kelesztésnek köszönhető, na meg annak, hogy kenyeres kemencében sül ropogósra az alja. A juhtúró nem véletlenül került bele, Vajda Péter szerette volna, ha a tisztaságot és áldozatot jelképező bárány is megjelenik valamilyen formában az egyházi ünnepre megalkotott pogácsában. Annak, aki pedig inkább édes újdonságra vágyik, érdemes megkóstolnia a győri női kosarasok felkérésére készült, pisztáciakrémmel töltött leveles tésztából sütött zöld-fehér kiflit.

A Pedró új finomságai is kaphatók a pékség új üzletében, a győri vidéki buszpályaudvaron, amely még csak egy hónapja nyitott, de máris bekerült a Pedró három legnépszerűbb üzlete közé. A bolt kedvelt találkozási pont lett, sokan térnek be nemcsak vásárolni, hanem reggelizni, kávézni, vagy akár ebédelni is, a Pedró tartalmas szendvicsei, langallói ugyanis akár főétkezésnek is beillenek. (x)