Mire kell tehát figyelni?

Mindenekelőtt már az elején érdemes megválaszolni a fő kérdést: milyen felületen fogok futni? Aszfalt vagy esetleg erdei utak? Ha előbbi, fogadj a kemény felületen történő futáshoz kalibrált modellekre, erdei ösvényekre pedig keress valamit az úgynevezett könnyű terepes ajánlatok repertoárjából, vagy fogadj átmeneti modellekre, amelyek az aszfalt cipő tulajdonságait egy terepjáróval kombinálják. Másodszor, érdemes tudni a láb típusát. Ez fontosabb szerepet játszik a városi utakon futó cipők kiválasztásánál. Általában mindenki találkozott már az alábbi kifejezésekkel: pronáló, neutrális, szupináló. Ez vonatkozik arra, ahogy a lábfejünket mozgás közben terheljük. Egyik sem jelent semmi veszélyeset, csak jelzi, hogy a cipő felépítésében milyen elemekre kell összpontosítani. Ha saját, speciális talpbetétet használunk, akkor érdemes mindig neutrális típusú futócipőt választani. A márkák felülmúlják egymást a kényelmet és védelmet biztosító párnázási rendszereikben. Nem ok nélkül. Olyan időket élünk, amikor sokszor szinte minden lépésnél betonba ütközünk. Izmaink és ízületeink is legyengülhetnek, ha eddig nem feltétlenül éltünk aktív életmódot. A párnázottság mértéke nem csak az aktuális edzéstől, hanem a méreteinktől is függ. Minél magasabb valaki, annál érdemesebb a nagyobb védelemre fogadni. Megnéznéd a futócipők női választékát? Parancsolj: https://sportano.hu/noi-sportcipok.

A legfontosabb a kényelem!

Végigmentünk tehát a főbb elemeken, de ne felejtsük el, hogy ez még nem minden. A kiválasztásnál fontos lesz a lábszélességünk, vagy az olyan problémák, mint a bütykök. A leglényegesebb mégis a kényelem lesz, ezt mindenki másképp érzékelheti. Akkor hogyan lehet mégis objektíven értékelni? A fő szabály azt mondja: válassz olyan cipőt, amit nem érzékelsz. Az a cipő, amit nem érzel, az a megfelelő, mert akkor a futásra koncentrálsz, nem arra, hogy mi zavar benne. Ha valami nyom, szúr vagy dörzsöl a felvételkor, az edzés közben csak rosszabb lesz, és ahelyett, hogy elkapnád az öröm mámorát, végig csak frusztrációt fogsz érezni. Ne feledd, hogy a jól megválasztott cipő a siker kulcsa a futásban, így releváns a méret is: ami biztos, az általunk eddig ismert, hétköznapi gyalogláshoz szükséges cipőméretekről azonnal el is feledkezhetünk, sőt a különböző márkák sportcipőinek méretezése is eltérő lehet. A fontosabb viszonyítási pont nem a méret, hanem a lábfej hossza centiméterben. Alapszabály azonban, hogy mindig a nagyobb méretet válasszuk. A távolságoktól függően hagyjunk körülbelül 0,5-1 centis margót. Ezzel nagyobb kényelmet biztosítunk, elkerülhetjük az ujjak begörcsölését a cipőben, így hosszú távon a túlterhelést, például a sípcsont területén. Mindig a saját prioritásaid szerint válassz, itt hagyjuk a Sportano férfi futócipő portfóliójának linkjét is: https://sportano.hu/ferfi-sportcipok. Kellemes vásárlást kívánunk!