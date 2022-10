Az elmúlt két évben nagyot léptünk előre árbevétel és rendelésállomány tekintetében, 2019-hez képest több, mint 50 %-kal nagyobb lesz az árbevételünk 2022-ben. A létszámunk ugyanakkor csak 10 fővel, 15 %-kal nőtt, tehát a hatékonyságunk javult.

Jelenleg is kimagasló a rendelésállományunk, mely nagyrészt a jövő év első harmadát is lefedi illetve sok új partnerünk lett a gépgyártás területén, túlnyomórészt nemzetközi nagyvállalatok. Jellemző módon az elmúlt két évben a hazai autógyártás mind a négy szereplőjénél (Audi, Stellantis, Mercedes, Suzuki) volt gépgyártási vagy automatizálási projektünk. Az automatizáció felgyorsulásával egyre inkább komplett rendszerekre, gyártócellákra van igény robotos kiszolgálással, automata működéssel és ellenőrzéssel, adatgyűjtéssel termelésirányítási rendszerbe illesztve. Ennek érdekében kifejlesztettünk egy saját kamerás labort, ahol az aktuális feladatokhoz egyedi megoldásokat tudunk tesztelni, emellett tervben van egy saját robot beszerzése is, amivel bizonyos kísérleteket előre el tudunk végezni.

Egyértelműen hatnak ránk is a világszintű folyamatok, gondot okoz az alkatrészek hiánya, jelentősen megnőtt azok szállítási határideje, ami megnöveli a projektek kivitelezési idejét, lekötve a tőkénket. Eddig is jelentős raktárkészlettel rendelkeztünk, amit most tovább növeltünk, így ezzel is át tudjuk hidalni a nehézségek egy részét. A korábbi évek, évtizedek stratégiája is az volt, hogy visszaforgattuk a nyereséget, így jelentős a tőkeerőnk, ezáltal banki hátterünk révén kezelni tudjuk a helyzetet.

A jelenlegi energiapiaci helyzet minket is rákényszerít, hogy kiemelten foglalkozzunk az energiahatékonyságunk növelésével, a zöld energiára való áttéréssel, az ezzel kapcsolatos beruházásokkal.

A következő években szeretnénk az integrált vállalatirányítási rendszerünket fejleszteni, irodakapacitásunkat bővíteni a már meglévő épületeinkben. Célunk az export további bővítése, ennek érdekében részt veszünk nemzetközi kiállításokon, konferenciákon, vásárokon és üzleti partnertalálkozókon, ahol sok olyan új információra és kapcsolatra tehetünk szert, melyek segítségével tovább növelhetjük versenyképességünket a hazai és a nemzetközi piacokon – foglalta össze az elmúlt évet Dr. Jankovits Richárd, a cég ügyvezetője. És az ötlet működik.