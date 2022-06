Kiemelkedő, 110 milliárd forintos nettó árbevételt könyvelhetett el a Dana Hungary Kft. a tavalyi évben, ami abszolút rekordnak számít a vállalat életében. Annak ellenére érte el ezt a kimagasló eredményt, hogy a piaci körülmények nem könnyítették meg a sikerhez vezető utat. Az elmúlt időszak komoly próbatételt jelentett az iparág szereplőinek: a Covid-járvány, az autóipart is sújtó alapanyaghiány és ellátási problémák mind befolyással voltak a szektor szereplőinek eredményességére.

– A gazdasági helyzet ellenére szerencsések vagyunk, hiszen az elkötelezett munkatársainkkal közösen mindig a legjobb megoldásra és az innovatív ötletekre törekszünk, amivel biztosítjuk a vállalatunk jövőjét. Ennek a fő mozgatórugója a négy gyáregységünk közötti nagyon szoros együttműködés, több üzletágban is képviseltetjük magunkat: két gyárunk autóipari gyártással, egy nehézgépjármű-piaccal, s egy utópiaci értékesítéssel foglalkozik, amely szintén kiemelkedően teljesít. Ismét bebizonyosodott, hogy a Dana nehéz helyzetben is képes az előrehaladásra, fejlődésre – mondja Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. ügyvezetője.

A VIRTUÁLIS VALÓSÁG BEKÖLTÖZIK A DANÁBA

Külön kihívást jelentenek a munkaerőpiaci körülmények, a hatalmas versenyhelyzetben csak a valóban versenyképes juttatásokat és vonzó szakmai lehetőségeket kínáló cégek tudják megtartani a képzett munkaerőt. A Danának ez sikerült, hiszen ezen a téren is fejlődött: több mint tízszázalékos létszámnövekedéssel zárta a tavalyi évet, így már közel 1.200 fő dolgozik a vállalatnál. Ez pedig az év hátralévő részében tovább nőhet, hiszen folyamatosan keres új munkatársakat; jelenleg csaknem száz nyitott pozícióra várják a jelentkezéseket, a mérnököktől az operátorokon át a raktári munkásokig.

Charles Wassen szerint a vállalat sikerének titka, hogy a legnehezebb helyzetben sem torpant meg, s amikor sokan inkább kivártak, a Dana folyamatos fejlesztésekkel szerzett versenyelőnyt.

A Dana folyamatosan törekszik arra, hogy a munkavállalói számára a legmagasabb technológiai környezetet biztosítsa.

Forrás: anre media

– Megragadtuk a lehetőségeinket, fejlesztettünk, így kapacitásban és technológiában is tudtunk bővülni. Az elmúlt évben több millió eurós fejlesztések történtek a gyárainkban a robotizálás és a gyártósorok fejlesztésének területén. Ebben az évben is több beruházás valósult meg vagy van folyamatban, például az Off-Highway gyárunkban teljes felújításon esik át a festőműhely. Bevezettük a 3D-s nyomtatást is, amelynek segítségével kiküszöbölhetünk néhány − az ellátási problémákból adódó − alkatrészhiányt, hiszen számos, a termelést támogató segédeszközt, alkatrészt, amelyekre eddig hosszú heteket kellett várni, a mérnökeink segítségével immár házon belül le tudunk gyártani – mondja az ügyvezető.

Komoly előrelépés továbbá a virtuális valóság alkalmazása, hamarosan ugyanis VR-szemüveg segíti az új munkatársak betanítását, valamint a meglévő kollégák képzését. Ennek keretében a fejlesztők valódi termelési környezetet modelleznek, amelyben hangutasítások alapján mozoghatnak és oldhatnak meg feladatokat a munkatársak.

NEM CSAK KÖVETIK, ELÉBE MENNEK A TRENDEKNEK

A legfontosabb azonban, hogy a Dana nemcsak leköveti, hanem innovatív megoldásokkal igyekszik alakítani az iparági trendeket, elsősorban az elektromos járművek térhódításában vállal szerepet, amely a gyártási palettát tekintve is fókuszba került az utóbbi időben. A Dana Power Technologies egységében a többi között személyautók hőcserélői és olajhűtői készülnek, valamint elektromos autók akkumulátorhűtőjét is gyártják, például az elektromos Mini Cooperét. A vállalat célja nemcsak a magas minőségű termékek gyártása, hanem a munkavállalók, a családjaik és a közösség számára az elektromos járművek előnyeinek bemutatása is. A környezetbarát közlekedés támogatásaként az eddigi elektromos autóflottát egy Mini Cooperrel bővítették, amelyet a Dana munkatársai vehetnek igénybe, így a városban is gyakran látható lesz.

Charles Wassentől megtudtuk, hogy a fejlődés útjait folyamatosan kereső Dana a jövőben még több fejlett, Ipar 4.0-s megoldást vezet be – ez az automatizálás legmagasabb fokát, az összefüggő hálózati rendszerek működtetését jelenti. Ezt az előre jelzett megrendelésállomány is alátámasztja, hiszen várhatóan további létszámbővítések várhatóak minden területen, a vevői igények legmagasabb szintű kiszolgálása és az új termékek gyártására való felkészülés érdekében.

Az eredményeket és az előrejelzéseket látva jó esély van rá, hogy a Dana, amely évek óta szerepel a 150 legeredményesebb hazai vállalat között, hamarosan a TOP 100-ba kerüljön a HVG neves listáján, miután az autóipari beszállítók között egyébként már régóta benne van az első tízben.