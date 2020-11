4320 új fertőzöttet azonosítottak, elhunyt 111 beteg

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, anyósunk, NYIKOS TIBORNÉ Mati néni életének 81. évében rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. november 24-én, kedden 14 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temetőben. Engesztelő szentmise 7.30 órakor kezdődik a Szent Anna-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család

Nekrológ Emlékezzünk Stipkovits Mihályra, aki Horvátkimlén született 1937. szeptember 10-én, és most, amikor a Coviddal is küzdelmet kellett vívnia, befejezte életútját. Megállt az idő! Nincs más, csak döbbenet, mélységes fájdalom, üresség és némaság. Évek óta tartó nagy küzdelem a gyilkos kórral, átmeneti sikerekkel, reményekkel és egyre nagyobb erőfeszítésekkel. Az operációk után mindig újra tudott hinni az életben, a szeretet erejében, a család összetartásában, a barátságban, és vállalta mindazt, amiért érdemes volt elviselni a fájdalmakat. Nagy munkabírású, sokat vállaló, feladatokat teljesítő személyisége, „csupaszívvel” párosult. Büszke volt arra, hogy önerejéből járta be szakmai pályáját: a sarki rendőr posztjától eljutott a városi kapitány felelős székéig, rangban a rendőr ezredesig. Fiatalon alapított családot, mert szomjazta a szeretetet, a közösséget, a játékot, a vidámságot, a tartalmas együttlétet. Örökös témája, figyelme a gyerekek, az unokák és a dédunokák voltak, ők adták a nagy örömöket. Szeretett élni, bízott a jövőben. A mindennapjainak mottója volt: „az élet szép, neked magyarázzam? Kérjük a rokonokat, a volt munkatársakat, barátokat, ismerősöket - mindazokat, akik tisztelték és szerették -, hogy őrizzék meg tiszta emberi emlékét. Drága halottunk földi maradványait - a rendelkezéseket betartva - szűk családi körben tervezzük elhelyezni. Bízunk benne, hogy nyugalmat talál. Mi, a családja, mindig vele leszünk! Felesége: Mária

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága jó férjem, édesapám, nagyapánk, dédim, apósom, SZABÓ KÁLMÁN ZOLTÁN életének 86. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatása szűk családi körben megtörtént. Gyászoló család

„Szerető szíveddel oly sokat adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Tested pihen csak az anyaföld mélyében, emléked tovább él szeretteid szívében. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, dédim, apósunk és rokonunk, ZSUMBERA JÁNOS életének 77. évében csendesen elhunyt. Búcsúztatása 2020. november 25-én, szerdán 15 órakor lesz szűk családi körben a mindszentpusztai temetőben. Engesztelő szentmise 14.30 órakor lesz a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel köszönöm a barátoknak, osztálytársaknak, hogy PFANN RÓBERT halálának alkalmából rendezett megemlékezésen részt vettek. Édesanyja Mosonmagyaróvárról

Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik DR. KOLOSZÁR JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak, illetve bármilyen egyéb módon részvétüket kifejezték. Gyászoló család

„Hosszú volt az út, amely most véget ért, fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, szeretetünk elkísér égi otthonodba.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, dédnagymamánk, testvérem és rokonunk, FARKAS MÁRKUSNÉ szül. Stipkovits Margit életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése november 24-én, kedden 15 órakor lesz a horvátkimlei temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

HELYESBÍTÉS „Végsőt dobban a szív, az élet véget ért, angyalok szárnyán a lelke békességbe ért. Isten szent országa legyen a Te hazád, nyugodj békében, drága édesanyám!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FEKETE ELEMÉRNÉ szül. Kovács Anna életének 70. évében csendesen elhunyt. Temetése 2020. november 23-án, hétfőn 14 órakor lesz a gartai temetőben. Az engesztelő szentmise 13.15 órakor kezdődik a gartai Szent Sebestyén-templomban. Végakaratát tiszteletben tartva kérjük, hogy a koszorúkra, virágokra szánt összeget a templomban kihelyezett perselybe tegyék, amit a gartai templom felújítására ajánlunk fel. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, ÖZV. MÉSZÁROS ISTVÁNNÉ szül. Dóczi Mária (volt Kanicsár Lajosné) életének 81. évében örökre megpihent. Hamvasztás utáni szentmisés búcsúztatása 2020. november 23-án, hétfőn 11 órakor lesz a győri Szentlélek-templomban, majd a nádorvárosi temetőben örök nyugvóhelyére - kérésének megfelelően - szülei mellé helyezzük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja

„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, csak az, kit elfelednek. Fájó szívvel és mély megrendüléssel tudatjuk a rokonainkkal és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. KOVÁCS JÓZSEFNÉ szül. Németh Ágnes, aki Csapodon született és a MÁV Pályafenntartási Főnökség megbecsült dolgozója volt, életének 96. évében rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben megtörtént. Gyászoló család

„Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres és szomorú a házunk, nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, mamikánk, dédikénk, testvérünk, anyósunk és rokonunk, GLOGOVÁCZ ISTVÁNNÉ szül. Kovács Edit 83 éves korában csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben történik november 24-én, kedden 14 órakor a magyarkimlei temetőben. Engesztelő szentmisét elhunytunk lelki üdvéért később tartunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Tested pihen csak az anyaföld mélyében, emléked tovább él szeretteid szívében.” Isten akaratában megnyugodva, fájó szívvel tudatjuk, hogy szerető férjem, drága édesapám, nagypapám, testvérem, apósom, rokonunk, KLUIBER VILMOS 69 éves korában váratlanul elhunyt. Temetését a győri Szentlélek-templomban szeretett családja körében tartjuk. Szerető családja

Köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik PRÁJNER ISTVÁNNÉ Szalai Mária (Irmuska) temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, és gyászunkban osztoztak. Gyászoló rokonság

„Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, alszik a pókháló közelében a légy a falon; csönd van a házban, az éber egér se kapargál, alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a méh, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő búzaszemekben a nyár, alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.” (Radnóti Miklós) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapám, nagyapánk és rokonunk, LÁZÁR PÉTER nyugdíjas hajó-gépüzemvezető életének 79. évében, méltósággal viselt betegségben, csendben, békében elhunyt. Hamvait szűk családi körben helyezzük nyugalomra. Gyászoló család

„Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen.” Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR FERENC a Kisalföld Volán nyugdíjasa győr-likócsi lakos életének 84. évében csendesen elhunyt. Végakaratának megfelelően hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra a győr-nádorvárosi köztemetőben. Gyászoló szerettei