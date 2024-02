Pályázatot hirdetett a fővárosi önkormányzat fedett, zárható kerékpártárolók beszerzésére és üzemeltetésére - írja a lap. A projekt olyan társasházi, lakótelepi környezetben valósul meg, ahol ez közös tárolóhelyiség hiányában nem vagy csak korlátozottan lehetséges.

Kitétel, hogy zöldfelületre nem építhető kerékpártároló, viszont azt támogatják, hogy autóparkoló helyére telepítsék azokat

- emeli ki a Magyar Nemzet.

Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta: sajnos ez a lépés is egyértelműen mutatja azt az elvakultságot, ami a főváros tervei­ben mutatkozik a gépjárművel közlekedők kárára. Árulkodó, hogy a meglévő hasznos területek kárára kívánnak kerékpártárolókat létesíteni, még akkor is, ha vannak kihasználatlan területek.

A lap felidézi, hogy a

Karácsony-kabinet sorra hozza azokat a döntéseket, amelyekkel szándékosan megnehezítik az autósok életét: növelték a parkolási díjakat, a Nagykörúton sávokat és parkolóhelyeket szüntettek meg, több nagy forgalmú út mentén pollerekkel választották le a kerékpársávokat, ami nehezíti a járművek közlekedését, ezzel szemben a kerékpárosoknak hamis biztonságérzetet ad.

A teljes cikk a részletekkel IDE kattintva érhető el.

Karácsony megsarcolná a nagy autókat

Karácsony Gergely franciaországi látogatása, szuvenír helyett azonban egy kis fricskát hozott haza, amit rögtön át is adna a budapestieknek: ezúttal a zöld rendszámos autókat sarcolná meg, nem is akárhogy - számol be róla a Magyar Nemzet egy másik cikkében.

A főpolgármester közösségi oldalán számolt be róla, milyen városfejlesztési ötletre bukkant, majd felidézte a párizsi példát, miszerint az ott élők arról szavazhattak, szeretnék-e, ha háromszorosára emelnék a terepjárók parkolási díját. A szavazás eredménye szerint igen! – osztotta meg Karácsony a szavazók véleményét. Csak éppen azt felejtette ki, hogy ugyan a szavazók 54,55 százaléka voksolt arra, hogy jobban sarcolják meg a nagyobb autók tulajdonosait a parkolásuk ideje alatt, a szavazás mondhatni senkit sem érdekelt, mert a jogosultak mindössze 5,7 százaléka vett részt rajta.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy Párizs belvárosának körülbelül 1,3 millió lakosa volt jogosult véleményt formálni a kérdésben, ám őket nem érinti az eredmény, mivel a helyi lakosok utcai parkolása változatlan marad.

Az Autó-Motor beszámolója szerint még nincs rendelet, sőt, Anne Hidalgo párizsi főpolgármester azt nyilatkozta, hogy egyelőre