Cikkünk frissül!

Kétállami megoldást és tartós békét sürgetett az amerikai elnök és a jordániai király

Izrael és a palesztinok közötti tartós békét sürgetett a kétállami megoldás megvalósításával Joe Biden amerikai elnök és II. Abdalláh jordániai király hétfőn a Fehér Házban tartott megbeszélésük utáni nyilatkozataikban.

Joe Biden kifejtette, hogy a Hamász kezében lévő túszok kiszabadulását lehetővé tevő megállapodás elérésén dolgoznak, ami hathetes fegyvernyugvást tenne lehetővé. Ez időt adna egy tartósabb megoldás kidolgozására - tette hozzá. Az elnök megállapította, hogy a megállapodás "kulcselemei az asztalon vannak, ugyanakkor vannak nézeteltérések". Hangsúlyozta egyúttal: sürgeti Izraelt, hogy dolgozzon a megállapodás elérésén.

Joe Biden a konfliktus megoldásának elemei között említette a túszok kiszabadulását, az Izraelt érő terrorfenyegetés felszámolását, valamint a tartós békét kétállami megoldással.

Megismételte, hogy nagyszabású katonai művelet Izrael részéről nem történhet meg a dél-gázai Rafah városában egy olyan hiteles terv nélkül, amely szavatolja a palesztin civilek biztonságát és támogatását. Megállapította, hogy "tragikus minden ártatlan palesztin halála Gázában".

Joe Biden amerikai elnök (k) és a felesége, Jill Biden (j2) II. Abdalláh jordániai királyt (b2), a feleségét, Rania királynét (j) és Huszein trónörökös herceget (b) fogadja a washingtoni Fehér Ház északi bejáratánál 2024. február 12-én

Fotó: Michael Reynolds / Forrás: MTI/EPA

II. Abdalláh jordániai király a találkozó után tett nyilatkozatában az izraeli-palesztin fegyveres konfliktus elmúlt négy hónapját a Közel-Kelet egyik legpusztítóbb háborújának nevezte, és kijelentette, Izrael nem hajthat végre újabb nagyszabású támadást. Azonnali tartós tűzszünetet követelt, és azt, hogy minden lehetséges határátkelőn keresztül bejusson a segély a Gázai övezetbe. A jordániai uralkodó sürgette a palesztin menekülteket segítő ENSZ-ügynökség (UNRWA) támogatásának folytatását mondván, hogy annak munkája létfontosságú.

Az ENSZ-szervezet anyagi támogatását az Egyesült Államok és számos nyugati ország felfüggesztette január végén, miután arról jelentek meg információk, hogy az ügynökség dolgozói közül többen részt vettek a Hamász tavaly október 7-én Izrael ellen végrehajtott támadásában.

II. Abdalláh egyben élesen bírálta Izraelt, és azt mondta, nem lehet figyelmen kívül hagyni a Ciszjordániában történteket, ahol - szavai szerint - négyszáz palesztin halt meg, amiért az izraeli telepeseket tette felelőssé. Egyben azt hangoztatta, hogy az arab országokkal és a nemzetközi közösséggel együtt kell egy hosszú távú izraeli-palesztin békén dolgozni, amely a kétállami megoldás keretei között valósul meg, és a palesztin főváros Kelet-Jeruzsálem lesz.

Franciaország 42 embert evakuált a Gázai övezetből

Franciaország hétfő este bejelentette, hogy sikerült evakuálnia a Gázai övezetből 42 francia állampolgárt és a Francia Intézet munkatársait, családtagjaikkal együtt.

"Franciaország kérésére 42 személynek sikerült ma elhagynia a Gázai övezetet a rafahi átkelőhelyen keresztül Egyiptom felé" - olvasható a francia külügyminisztérium közleményében. Ezzel több mint kétszázra emelkedett a Gázából "Franciaország kérésére" evakuált emberek száma.

A bejelentést megelőzően néhány nappal hozta nyilvánosságra a tárca, hogy meghalt egy francia tanár, aki húsz éven át dolgozott a gázai Francia Intézetben. A tanár kezelés hiánya miatt betegségben hunyt el a Gázában uralkodó "katasztrofális egészségügyi körülmények" következtében.

A külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a hétfőn bejelentett evakuálás "a francia hatóságok által a legmagasabb szinten tett lépések eredménye".

"Ragaszkodunk ahhoz, hogy az evakuálási tervünkben szereplő embereknek engedélyezzék, hogy Franciaországban találjanak menedéket" - hangsúlyozta a közlemény szerint egy héttel ezelőtti izraeli látogatásán Stéphane Séjourné külügyminiszter.

Az evakuáltakról az egyiptomi oldalon a francia nagykövetség és Franciaország kairói főkonzulátusa gondoskodik a külügyminisztérium válságközpontjával együttműködve.

A külügyi tárca közleményében jelezte: Franciaország továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy mások is elhagyhassák a Gázai övezetet és Franciaországba evakuálják őket. A tárca arra is emlékeztetett, hogy "Izraelnek konkrét intézkedéseket kell tennie" a civilek védelmére a Gázai övezetben, és megismételte Franciaországnak a harcok beszüntetésére vonatkozó felhívását.

Ez történt hétfőn: