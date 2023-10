A miniszterelnök zárt körben, a nyilvánosságot kihagyva közölte:

Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet.

Vadászat indult

Gyurcsány őszödi beszéde szeptember 17-én szivárgott ki, elsőként a Magyar Rádió közölt részleteket a bukott kormányfő által elmondottakból. Az elhangzottak miatt azonnal tüntetések indultak, egyre többen gyűltek össze Budapesten és több vidéki nagyvárosban. Gyurcsány rendőrei már szeptemberben vadásztak a tüntetőkre, október 23-án aztán olyan brutalitással léptek fel a hatalom védelmében, aminek eredményeként az azonosítószám nélküli rendőrök által okozott sérülések között volt

többek közt mellkasi, nyaki nyílt seb, a mellkasfalon és a combon okozott lőtt sérülés, szemsérülés, hónalj tájéki, hasfali lőtt seb, bal kéz első-második ujjának traumás amputációja, lapockatörés, szemgolyóba hatoló idegen test (lövedék), koponyaboltozati törés.

Rendőri túlkapások

A brutális hatalmi fellépést vizsgáló Balsai-jelentés utólag kimondta, terrorcselekmények történtek 2006. október 23-án Budapest belvárosában. Balsai szerint „megalapozottan feltehető”, hogy a rendőrség nem gondatlanságból, hanem tudatosan hajtotta végre a túlkapásokat. Balsai szerint

a rendőrök „legfelsőbb politikai utasításra”, vagyis Gyurcsány Ferenc parancsára cselekedtek.

Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) ügyvezetője többször is hangsúlyozta, hogy ma már jogerős ítéletekkel, felvételekkel, szemtanúkkal, jelentésekkel is alátámasztott tény, hogy szisztematikus karhatalmi erőszakot alkalmaztak törvénytelen eszközökkel, amelynek

célja a megfélemlítés, a hatalom megőrzése és az alapvető jogok gyakorlásától való elrettentés volt.

A bevetett fegyverek közül a szemsérüléseket is okozó vadászfegyverekről és a gumilövedékekről szakértők is megállapították, hogy élet kioltására is alkalmasak voltak. Ráadásul az arcukat eltakaró és azonosító nélküli rendőrök számtalan esetben súlyos sérülések okozása céljából fejmagasságra lőtték ki nemcsak a gumilövedékeket, hanem a könnygázgránátokat is.