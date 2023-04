A bíróságról a volt elnök a repülőtérre ment, ahonnan visszautazott Floridába, és helyi idő szerint kedd este beszédet tartott támogatói előtt.

Azzal kezdte, soha nem gondolta volna, hogy ilyen megtörténhet Amerikában. Megfogalmazása szerint "az egyetlen bűn, amit elkövetett az, hogy megfélemlíthetetlenül védelmezi az országot azoktól, akik el akarják pusztítani".

A volt elnök korábban a vele történteket közösségi oldalán "szürreálisként" írta le.

Donald Trump az Egyesült Államokban az első volt elnök, aki ellen bűnvádi eljárás indult bíróságon.

A vádemelés alapja állítólagos hallgatási pénzek kifizetése egy színésznőnek a 2016-os elnökválasztási kampány idején. Az ügyben 2019-ben az ügyészség nem kezdeményezett vádemelést, 2021-ben az Egyesült Államok szövetségi választási bizottsága is elutasította a vádemelést, amely a 2022-ben hivatalba lépett Alvin Bragg, New York megye demokrata párti kerületi ügyészének vizsgálata nyomán történt meg.

A vizsgálatot lefolytató ügyész választási ígérete volt Donald Trump bíróság elé állítása.

Alvin Bragg a keddi vád alá helyezési meghallgatás után tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Donald Trump üzleti adatok meghamisításával egy másik bűncselekményt akart elleplezni, ami New York állam törvényei szerint szintén bűncselekmény. Azt is kijelentette, hogy a vád oka nem az egyszeri nagy összegű kifizetés a pornószínésznőnek, Stormy Daniels-nek, hanem a 34 alkalommal elkövetett üzletiirat-hamisítás.

A New York-i bíróságon az ügyben eljáró bíró a következő meghallgatást december elejére tűzte ki, amelyen előírta Donald Trump számára a személyes megjelenést.

A Floridába visszatérő Trumpot a tömeg "USA, USA" skandálással fogadta.

Donald Trump korábbi amerikai elnök támogatói a politikus érkezésére várnak a New York-i Trump-toronynál 2023. április 3-án, egy nappal bírósági meghallgatása előtt

Fotós: Will Oliver / Forrás: MTI/EPA

Az Origo cikke szerint Trump szélsőbaloldali Soros-ügyésznek nevezte a kerületi ügyészt, aki ellen eljárást kell indítani, vagy le kell mondania.

Felidézte, hogy a demokraták kezdetektől kémkedtek a kampánya ellen, 2016-os megválasztása óta hazugságokkal támadták. Megemlítette az impeachmentre (leváltására) tett kísérleteket is.

Az FBI és az igazságügyi minisztérium keményen üldözi a republikánusokat

- mondta.

Az ellene vádat emelő Alvin Bragg manhattani ügyészről azt mondta, szélsőbaloldali ügyész, aki mögött Soros György áll,

és Bragg semmi mást nem akar, csak "elkapni" őt, és egy életre lecsukni.

Emlékeztetett arra is, Bragg lánya Kamala Harris alelnöknek dolgozott (ami felveti az összeférhetetlenség gyanúját - a szerk.), és azt mondta, az egész Bragg-család Trump-gyűlölő.

Ezzel szemben a Biden-család ellen senki nem nyomoz, Hunter Biden laptop ügye ellenére sem. Felidézte a Biden-család Kínából kapott támogatását is.

Nem nyomoztak Hillary Clinton ellen sem, pedig 33 ezer titkosított e-mailt tárolt a magán laptopján.

Az igazságügyi rendszerünk törvényen kívülivé vált - mondta.

Alvin Bragg-et nem véletlenül nevezik Soros ügyészének

A Harvard Egyetemen végzett Alvin Bragg 2022 óta tölti be a manhattani kerületi ügyészi tisztséget, amely a tengerentúlon választott tisztségnek minősül. Bragg kampányában ígéretet tett arra, hogy eltörli a készpénzes óvadékfizetést és megígérte, hogy nem fog vádat emelni a „piti vétségek miatt” – sokak szerint Trumpé pont ilyen.

Bragg fényes győzelmet aratott, amely azonban Soros Györgynek is köszönhető, hiszen hatalmas összegekkel támogatta a kampányát - írja a Magyar Nemzet.

New York mellett Chicagóban, Philadelphiában, Los Angelesben, St. Louisban vagy éppen Dallasban is több millió dollárt osztott ki a milliárdos üzletember. Összesen 75 helyen kaptak támogatást liberális ügyészjelöltek a Soros-szervezetektől, jellemzően a Color Of Change-en vagy a Justice and Public Safety csoporton keresztül.

Az oligarcha célja nyilvánvalóan az lehet, hogy egymaga uralja az igazságszolgáltatást az Egyesült Államokban. A milliárdos spekuláns az ügyészein keresztül így már az amerikai lakosság közel húsz százaléka felett uralkodik, ráadásul az ötven legnépesebb város felében Soros ügyészei alakítják az igazságszolgáltatást

- olvasható a Magyar Nemzet másik cikkében.

A Law Enforcement Legal Defense Fund (LELDF) korábban egy jelentést is készített a témában, az alábbi térképen pedig jól megfigyelhető, hogy milyen terjedelmes Soros hálózata.

Soros György ügyészi hálózata

Forrás: LELDF

Ahol nyert a jelöltje, ott drasztikusan csökkent a kiszabott börtönbüntetések száma, a bűnözés pedig ezzel egyenesen arányosan megugrott.