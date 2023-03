Pár fokkal több lett 1 órája

Ferde tájképekkel hívja fel a figyelmet a klímaváltozásra a bécsi Leopold Museum

A Few Degrees More (Will Turn the World into an Uncomfortable Place) a címe a bécsi Leopold Museum legújabb akciójának, amelynek keretében ferdén lógó tájképekkel hívja fel a figyelmet a klímaváltozásra. Klimt, Schiele vagy Koloman Moser festményeit éppen annyi fokkal ferdítették el, ahány fokos felmelegedés a képen ábrázolt helyen várható.

kisalfold.hu kisalfold.hu

A Few Degrees More Leopold Museum, Wien / Andreas Jakwerth

Napok óta ferdén lógó képek borzolják a bécsi Leopold Museum látogatóinak kedélyét. Most kiderült, hogy szándékos akcióról van szó: a múzeum így akarja felhívni a figyelmet a klímaváltozásra. Ha ugyanis az emberiség nem veszi nagyon hamar nagyon komolyan a klímaváltozást, örökre eltűnhetnek mai formájukban azok a helyek – az Attersee környéke, az Atlanti-óceán európai partvidéke vagy éppen az Alpok lábánál található festői tájak –, amelyeket Egon Schiele, Gustav Klimt, Koloman Moser, Gustave Courbet vagy Tina Blau bő száz évvel ezelőtt megörökítettek festményeiken. A művészi intervencióban Ausztria egyik legjelentősebb klímakutató hálózata, a Climate Change Centre Austria volt a kiállítóhely segítségére. Egy tizenkét különböző szakterületet képviselő tudósból álló csapat lemodellezte, hogy a felmelegedés miatt várhatóan milyen változásokkal kell szembenéznie az elkövetkező évtizedekben a világhírű festményeken ábrázolt területeknek. A festményeket pontosan annyi fokkal ferdítették el, amekkora felmelegedés az adott régióban várható, a képek melletti táblákon pedig arra ösztönzik az embereket, hogy tegyenek a klímaváltozás ellen – saját és társadalmi, politikai szinten egyaránt. „A múzeumok olyan helyek, ahol a látogatók a művészek szűrőjén át láthatják a világot és olyan témákkal, világfelfogással és életszemlélettel konfrontálodhatnak, amelyek esetleg kellemetlenek vagy provokálóak a számukra, esetleg kihívást jelentenek. A múzeumok éppen ezért magukban hordozzák a lehetőséget, hogy a tudatosítással pozitívan befolyásolják az emberek jövőbeli cselekedetét, a társadalmi jelenségeket. Ebben az értelemben szolidárisak vagyunk a klímaaktivistákkal.” – mondta Hans-Peter Wipplinger, a Leopold Museum igazgatója az akció kapcsán. A Few Degrees More című intervenció 2023. június 26-ig látható a „Wien 1900. Aufbruch in die Moderne” című állanó kiállítás keretében. A múzeum vasárnaponként, 14 órakor ingyenes tárlatvezetést is kínál az intervenció tizenöt alkotásához. További információk ITT>>

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!