Egyre csak érkeznek a jelentkezések a Mediaworks Hungary Zrt. által életre hívott ösztöndíjas újságíróképzésére az ifjú tehetségektől. Magyarország egyik vezető médiavállalata tehetséggondozó programjának célja, hogy média világa iránt érdeklődő fiatalok megismerjék és megtanulják a szakma fortélyait, kipróbálják magukat e területen, nem utolsósorban pedig már mentoráltként is lehetőséget kapjanak arra, hogy írásaik a politika, a sport vagy akár a kultúra területén megjelenhessenek. Az induló Mediaworks Tehetséggondozó program már most sikeresnek nevezhető, hiszen a jelentkezők biztatóan nagy száma alapján biztosra vehető, hogy a cég elindítja a képzés második ösztöndíjas kurzusát. A program illetékesei a nagy érdeklődésre való tekintettel ugyanakkor azt a döntést is meghozták, hogy

a jelentkezési határidőt október 30-ig meghosszabbítják.

A Mediaworks által tavaly indított gyakorlatorientált programra bárki jelentkezhet, akit érdekel a média, de még nincs szerkesztőségi gyakorlata, publikációs rutinja, és azokat is várják, akik az egyetemeken kommunikációs képzésben már részesültek. A tehetséggondozó képzés célja, hogy döntően a belpolitikai érzékenységű fiatalok érdeklődését felkeltsék, lehetőséget teremtve a rovatok és a platformok szerinti specifikációra is: a külpolitika, a gazdaság, a kultúra és a sport területére is szakosítva a fiatal tehetségeket.