Lefordították és kielemezték a Cseh Katalinhoz köthető cégháló ügyében megérkezett prágai jogsegélyt a magyar hatóságok – tudta meg a lap. Információk szerint a cseh hatóságok válasza erősítheti a költségvetési csalás gyanúját, ami miatt hónapokkal ezelőtt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is nyomozást indított, amelynek részeként a hatóság tavaly kutatást is tartott az egyik cég telephelyén. Az adónyomozók azt valószínűsítették, hogy az érintett vállalkozások tíz pályázaton teljesen vagy legalább részben ugyanazzal a holografikus fejlesztéssel vettek részt. A NAV-osok egyebek mellett körbeszámlázás nyomaira is bukkantak.

Mivel az ügyekben egy cseh vállalat neve is felbukkant, ezért a NAV korábban kezdeményezte, hogy – banki adatok, adóbevallások és szerződések beszerzéséért – az ügyészség forduljon jogsegélykérelemmel a cseh hatósághoz. A jogsegélyre adott választ júniusban küldte meg a Prágai Kerületi Ügyészség a magyar hatóságoknak, a dokumentumot pedig azóta már lefordították és elemezték is az illetékesek.

Az ügyben a Magyar Nemzet megkereste a nyomozást felügyelő Fővárosi Főügyészséget, tőlük azt a választ kapták, hogy „a jogsegélyre adott választ a nyomozó hatóság és a Fővárosi Főügyészség is elemezte. Ez alapján további nyomozási cselekmények elvégzése szükséges, amelyekről azonban az eljárás érdekeire figyelemmel nem adható bővebb tájékoztatás.”

