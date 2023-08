A pár végül különköltözött, majd 1996. augusztus 28-án hivatalosan is kimondták a válást. Diana ezt követően is megtarthatta a Kensington-palotabeli lakosztályát, és évi 350 ezer font járadék is megillette. Fiaival sok időt töltött ezt követően is, egy hónappal a halála előtt nyaralni vitte őket, de még a tragédia napján is beszélt velük telefonon.