Kövér Fidél premontrei szerzetes, volt maglócai plébános életművét, szellemi örökségét viszi fel a világhálóra a csornai premontrei apátság. Fidél atya munkássága óriási segítség mindazoknak, akik a Rábaköz, a Hanság, Maglóca, vagy éppen a rend múltját kutatják. Ha valaki akár helytörténeti, akár földrajzi, akár természetrajzi szempontból is szeretné megismerni a térséget, haszonnal forgathatja Kövér Fidél írásait. Rövidesen az interneten is.

Az atya hagyatéka családja birtokában volt, unokaöccse, Kövér József kezelésében. Vele együttműködve döntött úgy a rend vezetése, hogy nyilvánosan is kutathatóvá teszik a dolgozatokat. Munkájukat megkönnyítette, hogy Kövér József előzetesen szinte valamennyi iratot digitalizálta.

Boldvai Márton Bertalan perjel kezében Kövér Fidél atya fényképével, mögötte dr. Horváth Lóránt Ödön apát festménye.

Fotó: Cs. Kovács Attila

– Fidél atyáról már életében tudták, hogy tevékenysége szerteágazó. Óriási munkát végzett, és valóban, a Rábaközről, a Hanságról, falujáról és rendünkről is hatalmas anyagot gyűjtött össze, jegyzett le – mondta a Kisalföldnek Boldvai Márton Bertalan, a csornai apátság perjele. – Rengeteg helytörténeti és földrajzi dokumentum maradt utána, és szerencsére megmaradtak prédikációi is, melyek örök érvényűek, ma is értékkel bírnak. Unokaöccse, József di­­gitalizálta az anyagot, mi pedig kutathatóvá tesszük a világhálón. Apátságunk új honlapján kereshetik majd az érdeklődők a jegyzéket.

Bertalan atya kiemelte: olyan munkákról van szó, mint A Hanság földrajza, Maglóca község története, vagy Kövér Józseftől A nemzetépítő csornai premontrei prépostság története, szellemisége 1180–2020. A gyűjtemény dr. Horváth Lóránt Ödön néhai apátnak is emléket állít. Kövér József ugyanis Élete a premontrei rend címmel állított össze egy kiadványt Ödön apát visszaemlékezéseiből, a vele készült beszélgetésekből, naplóbejegyzésekből. „Az apát úrhoz kapcsolódó anyag terveink szerint könyv formában is megjelenik, ahogy az apátság történetét is szeretnénk megjelentetni. Várhatóan jövőre” – jegyezte meg Boldvai Márton Bertalan.