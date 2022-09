A búcsúkkal vagy épp nemzeti ünnepeinkről való megemlékezéssel általában a szentmisék is együtt járnak Kapuváron. Az első padokból ezen alkalmakkor nem hiányozhat a csodás kapuvári viseletet rendre magára öltő Varga Imréné ­Margit.

– Kapuvárt képviselem – mondja természetességgel a várost hűen jelképező öltözékében. – Három keményített szoknya van alul, ez itt a selyemkendő, közte van a csatos. Van még rajtam rücskös harisnya, piros cipő, a fejemen pedig a kobak, itt a fodros ümög, azaz a blúz és a négy sor gyöngy – mondja sorban. Margit nénitől megtudtuk, hogy az iskolából kimaradt lányok bő szoknyát viseltek anno:

– Ahogy növekedtek, egy ágra befonták a hajukat, és szalaggal díszítették. Amikor nagyobbak lettek, koszorúba tették a hajukat, és akkor már felvehették a tilámlit. Miután férjhez mentek, jött a kobak, vagy szorítónak is mondták.

Többen is viseletet öltöttek magukra a legutóbbi, augusztus 20. alkalmából tartott ünnepi szentmisén. Fotó: Kustor Réka



Margit néni mozgékony, életrevaló volt gyerekként, 16 évesen kezdett táncolni a Hanság Áfész együttesben. – Itt ismertem meg a férjem – emelte ki, hozzátéve, hogy férjével már 65 éve házasok.

– A táncban a közösséget szerettem, évente két-háromszor is eljártunk külföldre. Voltunk többek között Németországban, Törökországban, Hollandiában, ilyenkor megismertük kicsit a helyi szokásokat is.

A nyugdíjas a korát igencsak meghazudtolja. Nyolcvannégy éves, két évvel ezelőtt még táncolt a nyugdíjasokkal, az összejöveteleik látogatása azért még megmaradt. Különleges páros alkotnak férjével, aki 90 elmúlt, de a szorgalomnak és tenni akarásnak ő sincs híján. A lányuk után két lányunokának és négy dédunokájuknak örülnek. Margit néni nagyon energikus, jókedvű, mosolyt csal beszélgetőpartnere arcára. – Ahogy a dal is mondja: „Félre bánat, félre bú…”, nem szoktam soká’ keseregni, ha bánat van, azt át kell vészelni. Nem szeretek veszekedni sem, a nyugodt életet kedvelem.