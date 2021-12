Bármiből készíthető 2021.11.27. 09:45

Adventi naptár: ajándékok az ablakokban

Az adventi naptár akkor tölti be a leginkább a szerepét, ha a karácsonyvárást még meghittebbé teszik a benne 24 napra rejtett meglepetések. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajándékozhatjuk, de nagyon jó családi időtöltés is lehet, ha szeretteinkkel együtt készítjük el és együtt is nyitogatjuk az ablakocskákat.

Az adventi naptárban rejlő ajándékok látványa minden gyermekből és felnőttből előcsalogatja az öröm érzését.

Tömegtermék vagy egyéni

Ma már a boltok polcain várnak bennünket a tömeggyártású, színesebbnél színesebb adventi naptárak, de a karácsonyvárás időszakát még kellemesebbé, meghittebbé tehetjük egy saját készítésűvel. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajándékozhatjuk, de nagyon jó családi időtöltés is lehet, ha együtt készítjük el, amibe aztán minden családtag maga rakja bele a saját kis meglepetését. A december elsejétől kezdődő naptárnyitogatás már nem csak a gyermekek számára a szentestéig tartó négy hét időmérője, az első és hagyományos naptárak óta sok ezer változat jelent meg, a technika előrehaladtával pedig már virtuális adventi naptárt is lapozgathatunk.

Bármiből készíthető

Az adventi naptár szerepe szerint az ünnepi hangulatot fokozza, a saját készítésű naptárak nagyon különbözőek, akár a hagyományos formát már nem követő megoldások is léteznek. Adventi naptárt készülhet kisebb és nagyobbacska dobozokból, borítékokból, kis batyukból, muffinformákból vagy műanyag poharakból, de zsebekkel készített faliszőnyeg vagy gallyakra akasztott kis csomagok is rejthetik az ajándékokat, ami lehet vallásos idézet, vers, kisebb méretű játék, édesség, kép, matrica, akár egy közös program ígérete vagy csak egy nagy ölelésre buzdítás.

Győriné Németh Márta tanár, amatőr kézműves több mint negyed évszázada valósítja meg kreatív ötleteit, az évek alatt rengeteg technikát sajátított el, és számára a karácsonyi készülődéshez már jóval advent előtt hozzátartozik a naptár készítése, annak formájának kitalálása. „Amikor a lányom kicsi volt, pihe-puha anyagból készítettem, például kötött kesztyűcskék tartalmazták a meglepetéseket, de a kedvenc játékainak képeit is ráragasztottam egyik évben az akkori kis csizmácskákra, amelyekbe finomságokat rejtettem. Nagyon népszerűek a mai napig a papírhengerből készített naptárak, amik lehetnek szaloncukornak feldíszítve, de kicsit több munkával fenyő alakot is formázhatunk velük. Az adventi naptár készítésének új fejezetéhez érkezünk, ha csak felnőttek vannak szeretteink között. Nekik idézeteket, bölcs gondolatokat, egy-egy közös programot is rejthet az üzenet, amelynek lényege az együtt készülődés az ünnepekre.

Apró kedvesség az „ablakokban”, az azok kinyitásáig tartó várakozás és izgatottság, a feltáruló ajándékok látványa minden gyermekből és felnőttből előcsalogatja az öröm érzését és ezáltal minden nappal rövidebbnek tűnik a kis Jézus születéséig tartó időszak, a karácsony valódi üzenete.

Meghódította a világot Az advent elnevezés a latin érkezés szóból ered, az advent hagyománya a 19. századra nyúlik vissza. A Megváltó eljövetelére várakozás előtti időszakot régen a protestáns családok az ajtó elé húzott krétavonallal jelölték, Hollandiában kalendáriumot készítettek és Európa több országában mindennap gyertyát gyújtottak december 24-ig. Az első adventi naptár elkészülte egy karácsonyi ajándékot türelmetlenül váró kisfiú édesanyjának köszönhető, aki kis színes kartonlapocskákra fűzött csokoládékat, amelyekből esténként egyet-egyet megehetett a gyermeke. A német származású Gerhard Lang felnőve nem feledte édesanyja naptárját, a kartonlapokra azonban kis ablakocskákat helyezett, amelyekből minden nap egyet lehetett kinyitni. Az adventi naptár pedig az 1900-as évektől elindult Németországból világhódító útjára, azóta csak a képzelet szab határt a készítés módjának és a benne rejlő apró ajándékoknak.

