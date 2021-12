Az ajándékozásban háttérbe szoríthatjuk a vásárolt tárgyi dolgokat, a saját készítésű ajándék értékét növeli a rágondolás mellett a befektetett munka is, az egyediség, de mindennél többet ér az idő, a figyelem, a szeretet adása másik embertársunk felé. Az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása pedig egy olyan lehetőség a közös imára, ahol az együttléten van a hangsúly, ahol mindenki ugyanarra a fényre vágyakozik, a Megváltó eljövetelére. A csendes imák az egyéni elmélyedésre is lehetőséget adnak, azt bizonyítva, hogy a szívünkben is van helye Istennek. A feladatok és kötelességek teljesítéséből, a napi rohanásból kilépni, nem számolni az időt, hanem csak elmélyedni a természetfeletti jóságában, akitől életünket, és a Megváltó eljövetelével az örök élet, az örök világosság reményét is kaptuk. Csak azt kéri tőlünk, hogy a szeretet vezéreljen bennünket egész földi létünk során. Hagyjuk, hogy megszülessen Jézus a mi szívünkben is.