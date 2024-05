A világranglistán 43. magyar játékos az első játszmában háromszor is elvesztette az adogatását, a rivális mindössze 25 perc alatt előnybe került. A második játszmában a győri kötődésű Marozsán 0:3 után nyerte első játékát a mérkőzésen, s bár 3:3-ra kiegyenlített, a bolgár ezt a szettet is magabiztosan gyűjtötte be. A harmadik felvonásban Dimitrov 5:3-as vezetésénél a mérkőzésért fogadhatott, de Marozsán három meccslabdát is hárítva versenyben maradt és szépített. Ez azonban csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő.