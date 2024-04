A sikeres tavaszi start után eredményes szezon elé néz az összetartó soproni gokartos csapat, amely hat évvel ezelőtt a Racing Arena pályán, a volt soproni téglagyár területén alakította ki bázisát.

Egész nap nyomták a pedált

– Márciusban részt vettünk az első amatőr csapatversenyünkön, emellett négy versenyzővel bemutatkoztunk a versenygokartok világában is, az első ízben kiírt Magyar Gokart Kupa versenysorozatában – számolt be a legfrissebb eredményekről Bálint Ádám csapatvezető, a Soproni Gokart Sportegyesület elnöke.

– A CRG 24 Hours of Italyn a nemzetközi mezőny harminchét csapatból állt, érkeztek klubok Ecuadorból, Kínából és Európa minden tájáról. Ez a verseny, ahogy azt az elnevezése is mutatja, egy teljes napon keresztül zajlott – tette hozzá az elnök.

A pénteki nap szabadedzésekkel, mérlegeléssel, regisztrációval telt. Szombaton zajlottak a rajtsorrendet meghatározó időmérő edzések, ahol a kilencedik rajthelyet szerezték meg a soproniak.

– A versenycsapatokat és pilótáikat a pilótaparádén mutatták be. A rajt a klasszikus Le Mans-i rajtprocedúra szerint zajlott, amikor a versenyzők a célegyenesben felállított gépeikhez a pálya másik oldaláról átfutva ugrottak be és vágtak neki a versenytávnak. A küzdelmet huszonnégy órás élő közvetítésben lehetett követni. Egyesületünk tízfős csapata végül sikeresen befejezte a versenyt és a 23. helyen végzett. Izgalmas és fárasztó volt a küzdelem, de a pilótáink minden percét élvezték a nagy kitartást igénylő küzdelemnek és sokat tanultak – összegzett a csapatvezető.

A Soproni Gokart Sportegyesület első magyar csapatként részt vett az amatőr gokartsport egyik legjelentősebb eseményén, az évente megrendezett CRG 24 Hours of Italyn, az olaszországi Castelleto versenypályán.

Forrás: Soproni Gokart Sportegyesület



– Az egyesület megalakulásakor célul tűztük ki, hogy idővel versenygokart kategóriában is csapatot indítunk. Ezt az UNI Győr WMS és a Wilisits Team technikai támogatásával sikerült megvalósítani. Négy versenyzőnk, Kender-Molnár Tamás, Szabó Bálint, Lesi Ádám és Saáry Levente állt rajthoz a napokban Kecskeméten, ahol Szabó Bálint második helyezést ért el. Minden indulónk kitett magáért, remek versenyzéssel mutatkoztak be. Úgy gondolom, eredményes kupaszezonnak nézhetünk elébe – mondta bizakodva Bálint Ádám. A csapatvezető arról is beszámolt, hogy márciusban a százhalombattai Battaringen, az OAGB magyar amatőr bajnoki futamon a soproni Weninger Milánnak sikerült az első győzelmét megszereznie.