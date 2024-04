Április huszonötödikén kezdődik meg Zágrábban az idei Európa-bajnokság, amely iránt óriási az érdeklődés: előzetesen negyvenhét ország több mint négyszáz judósa nevezett, újra ott lesznek a kontinensbajnokságon az orosz és fehérorosz judósok, ahogyan az ukrán válogatott tagjai is. A nagy érdeklődés nem csupán a fényesen csillogó érmeknek, hanem a mellettük megszerezhető olimpiai kvalifikációs pontoknak is szól: a győzelemért például hétszáz pontot lehet felírni a közösbe, ez sokak számára a párizsi olimpiára szóló repülőjegy bebiztosítását jelentheti.

Ha nem jön közbe sérülés vagy beteség, illetve a még nem teljesen harcra kész sportolóink teljesen felépülnek, akkor az olimpiai versenyfutásban érdekelt judósaink egytől egyig ott lesznek Zágrábban. A férfiaknál minden súlycsoportban lesz magyar induló, a nőknél viszont csak három kategóriában szurkolhatunk majd honfitársaink sikeréért.



A magyar Eb-csapat

FÉRFIAK

60 kg: Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC). 66 kg: Pongrácz Bence (VSD). 73 kg: Szegedi Dániel (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola). 81 kg: Ungvári Attila (Budaörsi SC). 90 kg: Tóth Krisztián (MTK Budapest), Sáfrány Péter (Miskolci VSC). 100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE). +100 kg: Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE)

NŐK

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE), Gyertyás Róza (Koroncói Tutti JK). 63 kg: Özbas Szofi (BHSE). 70 kg: Gercsák Szabina (Atomerőmű SE)

Gyertyás Róza



CSAPATVERSENY

73 kg: Szegedi Dániel, Pongrácz Bence. 90 kg: Gőz Roland (MTK Budapest), Sáfrány Péter. +90 kg: Dobos Levente (Ledényi JI)

57 kg: Gyertyás Róza. 70 kg: Czerlau Jennifer (Miskolci VSC). +70 kg: Sági Nikolett (KSI SE)

Amint a listából látszik, a torna utolsó napján, a vegyes csapatversenyben is indul a magyar válogatott. Ezen a napon a fiatalok kapnak lehetőséget, a kvalifikációban érdekeltek már a soron következő erőpróbákra fókuszálhatnak.

A Judoinfo korábban beszámolt róla, nem elképzelhetetlen, hogy Magyarország csapatként is részt vehet a párizsi olimpia judotornáján, ennek kiharcolását azonban az egyéni eredményekkel lehet elérni. Ehhez is lehet egy nap lépést tenni Zágrábban.

Tavaly, a Montpellier-ben megrendezett kontinensbajnokságon negyvenhat ország háromszáznyolcvanhat judósa lépett tatamira, a mieink Tóth Krisztián bronzérme mellett három ötödik és két hetedik helyezést értek el.