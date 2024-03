Gáspár Dávid: – Ahogy a szurkolóink is kommunikálták a lelátón, megfogyatkoztunk, de össze nem törtünk. Nem vettünk vissza az edzésszámból, a minőségből. Erősnek kell lenni minden téren a kihívásokkal szemben. A mérkőzésben volt egy újjászületés. Az első félidő tizenhét eladott labdája után a következő húsz percben már csak négyet adtunk el. Büszke vagyok a lányokra, hogy lehiggadtak, jobb döntéseket hoztak, és úgy játszottak a szekszárdiak szervezett és agresszív védekezése ellen, ahogy kell. Sok hiba tarkította mindkét oldalon a játékot, küzdelmes mérkőzés volt, ahol egy utolsó másodpercekben elért kosárral nyerni mindig felemelő érzés. Biztos vagyok benne, hogy a kilátogató szurkolók élvezték a mérkőzést. Köszönjük a támogatásukat, szüksége van a csapatnak erre. Igazi kosárrangadó volt, kis pihenő után készülünk a kupára.

Papp Klaudia: – Kitettük a szívünket a pályára. Jól kezdtük a mérkőzést, de a Szekszárd agresszív védekezésére rosszul reagáltunk, sok labdát eladtunk. A szívünk vitt minket tovább, rendeztük sorainkat, és csapatként tudtunk győzelmet aratni, aminek nagyon örülök.

Djokics Zseljko: – Harcos meccs volt, mindkét csapat beletett mindent. A Sopron két fontos ember nélkül játszott, de így is van sok jó játékosa, akik közül ki kell emelnem Jelena Brooksot, aki extraklasszis, és vitte a vállán a soproni csapatot. Kicsit sajnálom, hogy kikaptunk, két dolog miatt is. Rossz százalékkal dobtunk, nem jó vállalásokat tettünk, melyekből leindítottak bennünket. A másik, hogy az első időkérés után letámadást játszottunk egész pályán, de nem tudtunk labdát szerezni és a kért taktikai faultot sem ütöttük be. Ebből könnyű kosarat kaptunk a festékben. A végjátékban zónáról akartunk emberre váltani, és szükség esetén faultolni, de ott sem tettük meg, és kosarat kaptunk. Ez elszomorít, mert lehet hibázni, de a megbeszélt taktikai elemeket, edzői tanácsokat követni kell. Mindkét oldalon meg kell dicsérnem a szurkolókat is. Ahogy mindig, úgy most is igazi kosárlabdaünnep volt a két csapat mérkőzése.

Jacinta Monroe: – Nagyon kemény mérkőzés volt, melyen mindegyik csapat sok tiszta helyzetet elhibázott. Jól küzdöttünk, de a hibák vereséghez vezettek.