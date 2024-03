„Hámori Luca és Kovács Richárd után nemrégiben Philip Akilov is kvalifikálta magát az olimpiára. Azt gondolom, ha azt nézzük, hogy komoly boksznemzeteknek van egy-két, maximum három kvótája, nem olyan rossz a helyzet, sőt, szerintem nem is szabad elégedetlennek lenni. Azt is figyelembe kell venni, hogy az olimpiai súlycsoportok nem egyeznek meg az Eb-k, vb-k súlycsoportjaival, sokkal kevesebben tudnak részt venni a ötkarikás játékokon, alaposan meg van kurtítva a részvétel, világbajnoki helyezettek közül is sokan lemaradnak az olimpiáról. A női mezőny ráadásul még szűkösebb, mint a férfi. Szóval ha hátradőlni nem is szabad, hiszen egy sportember sosem lehet maradéktalanul elégedett, annak lehet örülni, hogy hárman már biztos indulók. Nekik, illetve a még kvótára esélyes sportolóknak a felkészülésén lesz most a hangsúly. Thaiföldön lesz kvalifikációs verseny, és ha ott még további kvótákat tudunk szerezni, az nagy siker lenne” – folytatta Nagy Zoltán, aki a többi feladatáról is beszélt.