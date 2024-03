ETO FC Győr–Szeged 8–0 (4–0)

Győr, NB I-es női mérkőzés. V.: Bognár R.

ETO FC Győr: Borok (Spilenberg, 70.) – Öreg, Kovács L., Nagy Sz. (Szabová, 57.), Savanya, Süle (Petrovics, 70.), Zágonyi (Sali, 57.), Horváthová, McCarthy, White (Ladhani, 37.), Vachter. Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Szeged: Krstovic – Futaki, Papp (Jovanovic, 67.), Sajti, Juhász, Knezevic, Malesevic, Ónodi, Horváth L. (Balázs, 67.), Trbojevic, Németh Zs. Vezetőedző: Vajda Fandjo.

Gsz.: White (5., 26.), Vachter (22., 55.), Öreg (48., 52.), McCarthy (32.), Sali (61.)

A válogatott szünet előtti utolsó bajnoki fordulóban újra hazai pályán játszott az ETO, amely továbbra is nélkülözte négy sérült, válogatott játékosát, Kocsán, Vida, Frajtovic és Nagy F. személyében. A válogatott szövetségi kapitánya, Szarvas Alexandra a sérült Nagy Fanni helyett a szintén győri Öreg Cintiát hívta be a jövő heti összetartásra, illetve az Azerbajdzsán és Törökország elleni Európa-bajnoki selejtezőkre, így továbbra is hát ETO-játékos lesz a nemzeti csapat keretének tagja.

Nagy lendülettel kezdték a hazaiak a találkozót, az 5. percben White kezelte le a labdát – védője lerántani se tudta –, az amerikai csatár pedig 15 méterről, félfordulattal óriási gólt lőtt. 1–0. A 7. percben remek győri akció futott a jobb oldalon, Vachter beadását Süle közelről a kapufára lőtte. A 18. percben McCarthy húzott el a bal szélen, beadását Vachter közelről lőtte mellé. A 22. percben viszont már nem hibázott Vachter: Savanya és McCarthy baloldali akcióját követően került a győri támadó elé a labda, aki egy szép cselt követően lőtt a kapuba. 2–0. A 26. percben Savanya remek baloldali beadását White pörgette a kapuba. 3–0. A 32. percben az addig is remekül játszó McCarthy lövésre szánta el magát, és 18 méteres bombája a léc alá vágódott. 4–0. A 37. percben White megsérült, a szakmai stáb jobbnak látta, ha nem kockáztatja a csatár játékát, helyére Ladhani lépett pályára. A 45. percben éppen a kanadai légiós került főszerepbe, betört a tizenhatoson belülre, ahol buktatták, a megítélt büntetőt viszont kihagyta. Fordulás után Öreg percei következtek, a 47.-ben szép szóló után 10 méteres lövése után kötött ki a a labda a jobb alsó sarokban. 5–0. Az 51. percben Süle szépen sarkazott Öreg elé, akinek lövése a rövid sarokba vágódott. 6–0. Nem állt le továbbra sem az ETO, az 55. percben egy hazai akciót követően kavarodás alakult ki a vendég kapu előtt, leggyorsabban Vachter reagált, aki közelről a hálóba helyezett. 7–0. Az 59. percben az agilisan futballozó McCarthy szánta el lövésre magát, a labda a felső lécen csattant. A 61. percben a csereként beállt Sali 20 méteres lövése vágódott a hálóba. 8–0. A 90. percre is maradt még esemény, Ladhani szép cselekkel tört kapura, lövés helyett azonban tovább passzolt, így oda lett az újabb nagy lehetőség.

Az ETO végig nagy fölényben futballozott a Szeged ellen és ekkora különbséggel is megérdemelten nyert. A győri csapat válogatott játékosai 10 napig edzőtáborban lesznek, illetve két találkozón lépnek pályára, a többiek pedig készülnek a folytatásra, amely legközelebb két hét múlva a sereghajtó Fehérvár otthonában lesz.

Dörnyei Balázs: – Egy kissé felforgatott összeállításban léptünk pályára, főleg a védelemből hiányoztak játékosok. Ez megint egy új csapat volt, de remek mentalitással és jó szellemiséggel szálltunk bele a mérkőzésbe, ahol hamar tudatosítottuk az ellenféllel, hogy nem lesz esélye. Örülök, hogy sok szép akciónk volt, sokféle gólt rúgtunk, köztük olyat is, ami akár a forduló gólja is lehet. Elégedettek lehetünk az eredménnyel, a játékkal és azzal is, hogy nem kaptunk gólt. Úgy megyünk el a válogatott szünetre, hogy egymás után hat meccset nyertünk, ami úgy gondolom, bármely csapatnak a becsületére válna.