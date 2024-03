Amióta Szoboszlai Liverpoolban játszik, a telefonom a kérésemre mindig jelzi, ha pályára lép az angol sztárcsapat. Dominiknak egész február kiesett, előtte is bajlódott már sérüléssel, mégis azt vettem észre, hogy a legjobb magyar labdarúgó hiányában is érdekelnek a Vörösök mérkőzései.

Világéletemben soha nem kedveltem a német focit, a világversenyeken nem szurkoltam a Nationalelfnek azokban az ínséges évtizedekben, amikor a magyar válogatott labdába sem rúgott a kontinensviadalokon. Így magamnak is nehezen vallottam be, hogy Szoboszlai távollétében a szezon végén távozó német menedzser, Jürgen Klopp miatt követtem a Liverpool összecsapásait.

Élményszámba megy ugyanis nézni, ahogy a német mester az első másodperctől az utolsóig küldi a pozitív energiákat csapatának. Klopp akkor is képes megtapsolni egy-egy kimaradt helyzetet, ha az ziccerrel ért fel, a labdarúgóival végtelen tisztelettel bánik. Látszik, hogy fiaiként szereti a játékosait; a 18 éves „ifiktől” kezdve a sztárokig mindenkit. Ennek az optimista szemléletnek kiváló példáját láttuk most szombaton is: a Nottingham Forest ellen a 100. percben(!) sikerült a győztes gólt betuszkolni a Vörösöknek. Szerintem Kloppon kívül senki nem bízott ebben a forgatókönyvben a stadionban.

Túl a focipályákon, Klopp remek irányt mutat abban, hogy milyen az igazi, nagybetűs főnök. A szigetországi bajnokság a világ egyik legkeményebb ligája, óriási pénzek forognak kockán, mégis a német edző úgy képes motiválni csapatát hosszú évek óta, hogy szerethető, jó kedélyű, érdekes figura maradt.

Bár Premier League-et és Bajnokok Ligáját is nyert a Beatles városának csapatával, közel 10 éves liverpooli korszakának egyik legfontosabb rangadóját vasárnap rendezik a City ellen. Kíváncsian várom, hogy a jobb erőkből álló és jobb formában lévő Guardiola-gárda ellen sikerül-e előhúzni valami váratlant.

A Klopp-varázskalapból.