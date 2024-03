A szinte csordulásig megtelt győri Kristály étteremben tartotta ünnepi gáláját múlt hétvégén a győri DAC. A kiváló szervezésnek köszönhetően a patinás egyesület több korosztálya is együtt ünnepelt. S ha már ott voltak – Marco Rossi szövetségi kapitány videós köszöntőjét követően –, Győr, valamint az egyesület díjazta is legendáit.A város ezüst emlékérmét vehette át dr. Dézsi Csaba András polgármestertől Hannich Péter, aki később 27-szer húzhatta fel a címeres mezt, érte három labdarúgót adott a DAC-nak az ETO. Németh Miklós az NB I/B-s csapat fedezete volt, szabadrúgásaitól rettegtek az ellenfelek. Sulyok István sokáig játszott a DAC-ban, később vezetőként segítette az egyesületet. Takács József a serdülőkorosztályból az NBI/B-s felnőttcsapatig jutott, Germán Ferenc nem csupán játékosként, edzőként is tevékenykedett. Németh István, a „dupla tüdejű” középpályás oroszlánként küzdött a pályán, és majd egy évtizeden át erősítette a DAC csapatát. Gyömörei Sándor játékosként szinte csak kék-fehér mezben lépett pályára, sikeres edző lett. A rangidős, későbbi háromszoros magyar válogatott kapus Tóth Lászlót is díjazták, s a villámgyors jobbszélső Csollány Imre, valamint a játékosként és edzőként is sikeres Horváth Dénes is díjat vehetett át. Az ünnepségen a kétezres évek legsikeresebb csapatának játékosait, edzőit, masszőrét is elismerték a klub emlékérmével.

A gálán a kiváló énekes, Gáspár Laci mellett a népszerű humorista, Badár Sándor is fellépett.

„Sikeres volt az ünnepség, mintegy százhetvenen jöttünk össze, a legfiatalabb korosztálytól a nyolcvanévesekig. Tisztában vagyunk vele, hogy jelenleg hol állunk, de a rendezvényt követően többen mondták egymástól függetlenül, hogy az országban egyedül a Fradi még olyan klub, amely ennyi generációt tud ilyen családias hangulatban összehozni. Erre a közösségre tudjuk alapozni a jövőnket is” – emelte ki Hontvári Tamás klubigazgató.