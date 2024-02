Három első osztályú párharcot is rendeznek a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében, ezek közül kiemelkedik a bajnokságban címvédő Ferencváros és a Debrecen csatája.

A két csapat bő két héttel ezelőtt az OTP Bank Ligában találkozott egymással, akkor a Dejan Stankovic vezette fővárosiak Varga Barnabás és Kristoffer Zachariassen góljával, hátrányból fordítva diadalmaskodtak. A hétvégén mindkét gárda fontos győzelmet aratott, a Debrecen a negyedik helyen álló Puskás Akadémia ellen nyert és megközelítette két pontra a felcsútiakat, míg az FTC ősi riválisa, az Újpest otthonában tartott gálaelőadást szurkolóinak, 5–0-ra kiütve a lila-fehéreket.

A nyolcaddöntős programot szerdán nyitó Diósgyőr és a kupacímvédő ZTE a bajnokságban a nyolcadik és kilencedik pozíciót foglalja el, ugyanakkor a zalaegerszegiek sokkal jobb formában vannak. Idei öt meccsükből egy döntetlen mellett négyet megnyertek, míg a miskolciak ugyanebben a periódusban csak egyszer tudták begyűjteni a három pontot, igaz, szombaton 4–0-ra diadalmaskodtak a Fehérvár felett.

Az Újpest egy másik zöld-fehér csapat, az OTP Bank Ligában listavezető Paks ellen javíthat.

Az M4 Sport ma a Diósgyőr–ZTE, szerdán a Debrecen–FTC, csütörtökön az Újpest–Paks találkozót élőben közvetíti, utóbbi összecsapást követően pedig megtartják a negyeddöntő sorsolását is.

A nyolcaddöntő programja, szerda: Diósgyőri VTK–Zalaegerszeg, 17.30. Szerda: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Vasas FC (NB II), 13.00. HR-Rent Kozármisleny (NB II)–MTK Budapest, 17.00. Veszprémi SC (NB III)–Kecskeméti TE, Ajka, 17.00. Tiszakécskei LC (NB II)–Kisvárda Master Good, 18.00. Debreceni VSC–Ferencvárosi TC, 19.00. Csütörtök: Szentlőrinc (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB II), 13.00. Újpest FC–Paksi FC, 19.00.



Mezőörsön a korábbi NB I-es labdarúgó, Vayer Gábor is felfokozott hangulatban várja a kupatalálkozót: – Jó lenne továbbjutni, mert mezőörsi futballistaként egykori élvonalbeli együttesemmel, a Pakssal szeretnék találkozni a következő fordulóban. A meccs iránt hatalmas az érdeklődés, úgy tudom, többen lesznek ezernél, ami a község lélekszáma. Polgármesterünk, a református lelkész, egyszersmind klubelnök Szőke Barnabás és az őt, továbbá a csapatot anyagilag támogató futballkedvelők még kivetítőt is felszereltetnek a pályán, arról nem beszélve, hogy mobil lelátót is bérelnek, mindezekkel emlékezetessé teszik a napot. Egyet ígérhetünk: nem feltett kézzel lépünk gyepre.