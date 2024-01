Perfumerias Avenida–SERCO UNI Győr 56–42 (15–12, 21–8, 14–10, 6–12)

Salamanca, női Euroliga-mérkőzés, B csoport, 14. forduló, 2400 néző. V.: Dahra, Coanus (franciák), Vavrová (cseh).

Avenida: Carter 2, GIL 20, Delaere, Lu. Rodriguez, Határ 2. Cs.: Le. Rodriguez 9/3, KONE 16, Cakir 2, Vilaro 5/3, Horvat. Edző: Luis Rey.

SERCO UNI Győr: Ruff-Nagy D. 2, Dubei 2, Carleton 7/3, Török Á. 4, GOREE 10. Cs.: Anigwe 1, Dombai 6, Bach 3/3, Gyöngyösi 7/3. Edző: Cziczás László.

Majdnem két percet kellett várni az első kosárra, a hazaiak találtak be a gyűrűbe. Hamar jött a válasz Goree révén. Onnantól fej fej mellett, váltott vezetéssel haladtak a felek. A szakasz hajrája 11–12 után a spanyoloknak jött ki jobban (15–12).

A második negyedben egy perc után esett az első kosár: Kone két büntetője közül a második volt jó. Dombai találatára jött egy spanyol tripla. Török, Carleton és Domba hárompontos kísérlete ugyanakkor kimaradt. El is húztak a házigazdák 23–14-re, Cziczás László időkéréssel reagált arra, hogy megakadt a gépezet. Nem nagyon sikerült rendezni a sorokat, a 18. perc elején 30–17 volt a hazaiaknak, majd 36–20-as állásnál mehettek az öltözőbe a csapatok.

A második félidőt 6–0-val kezdték a spanyolok, Carleton törte meg a győri kosárcsendet a negyed 3. percének legelején. Ez sem hozta meg az áttörést, egy újabb hazai 6–0-val 48–22-re módosult az állás, indokoltnak tűnt Cziczás László időkérése. Ezúttal jobban sült el az egyperces eligazítás, a 6–2-es rohanás után a hazai tréner szakította meg a játékot egy időkéréssel. A szakasz hajrájában húsz pontra feljött az UNI Győr (50–30).

A zárófelvonás elég pontszegényen kezdődött, több mint két perc alatt csak egy Gyöngyösi-duplát lehetett feljegyezni (50–32). Újabb győri időkérés után sem indult be a pontgyártás. Másfél perc után Gyöngyösi egy triplát emelt be. Öt perc után találtak be a hazaiak. A találkozó gyakorlatilag eldőlt, Bach triplájával zárult a SERCO UNI Győr idei nemzetközi menetelése.

Nyilatkozatok