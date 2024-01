A SERCO UNI Győr a hét közepén az Euroligában a francia Basket Landes otthonában maradt alul. A harmadik negyedet leszámítva pedig jól játszottak a zöld-fehérek, ám a szünet utáni tíz percben bekövetkezett rövidzárlat végül a vereségüket eredményezte. Viszont ennek a meccsnek a tapasztalatait is szeretnék felhasználni a győriek, már Szekszárdon is.

Cziczás László vezetőedző így nyilatkozott a várakozásairól: „Mindkét csapatnak fontos meccs lesz a szombati. Nekik is, nekünk is sokat érhet a győzelem. Harcos meccsre készülünk, amennyire tudjuk, halljuk, vannak problémák Szekszárdon, de nekünk is megvannak a hátráltató tényezőink, vannak betegek, így nem a legjobb előjelekkel utazunk Szekszárdra. Ettől függetlenül egy célunk lehet csak, hogy nagyon jól felkészülve az ellenfélből megnyerjük a mérkőzést.”