A címvédő Sopron Basket jelenleg 6., ellenfele 7., de az esélyek egyértelműen a zöld-sárgák mellett szólnak. Gáspár Dávid együttese múlt hétvégén rangadót veszített Miskolcon, a hibátlan listavezető DVTK otthonában.

A két csapat ősszel a fővárosban találkozott egymással. A 61–51-es soproni győzelem alkalmával három negyeden át jól működött a vendégek játéka, ám a hajrában sok hibát követtek el. Az elmúlt fordulók teljesítménye alapján joggal várhatják a Sopron szurkolói, hogy most ez nem következik be, és magabiztos győzelmet arat a csapat

A találkozón az olimpiai selejtező előkészületeinek egyes elemeivel is találkoznak majd a kilátogató nézők a csarnokban. Van olyan, ami a bérletesek egy részét is érinti, de a klub bízik benne, hogy mindez nem lesz befolyással a hangulatra és ha nem is a megszokott helyükről, de ugyanolyan lelkesen fogják buzdítani csapatunkat a drukkerek.

Ami a változást illeti, a lelátó B szektorából az első két, a C szektorából pedig az első sorokat be kellett húzni. Az A és a K szektort pedig átalakítás miatt a szombati mérkőzésen lezárják. A bérletesek részére a palánk mögötti E szektorban foglalnak helyeket a mérkőzés kezdetéig, de természetesen más, nem bérletes székeken is helyet foglalhatnak.

Varga Alíz, a soproniak játékosa így nyilatkozott a Vasas elleni meccs várakozásairól: „Úgy gondolom, felfelé ível a formánk, védekezésben kell még javulnunk, és amennyiben a DVTK ellen elkövetett hibák számát tudjuk csökkenteni, akkor megszerezhetjük a kötelező győzelmet.”