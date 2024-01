A tápiak 13-ból 12 alkalommal győztesen hagyták el a pályát, egyedül a Felpéc ellen veszítették el a mérkőzésüket még a második fordulóban. Attól kezdődően sorozatban nyerték meg a találkozókat, még döntetlent sem játszottak.

Az őszi elsőséget az egyesület elnöke, Dézsi Viktória értékelte: – Az előző szezonban megszerzett bajnoki cím után automatikusan érkezett a felkérés a magasabb osztályra, azonban ennek hátterét előbb szerettük volna megfelelően felépíteni, és a játékosokkal közös döntést hozni – mondta az elnök. – Több választási lehetőséget is adtunk a jövőre nézve, azonban egybehangzó választ kaptunk, hogy maradjunk még egy évet a harmadosztályban. Tudjuk, hogy a végtelenségig nem ismételheti magát egy klub, azaz idővel meg kell lépni a váltást, amennyiben a csapat szándékban és játékban is megérett arra. Örömmel látjuk, hogy idén is a tabella élén állunk, a felnőttek mellett pedig szintén dobogós a tartalék- és U19-es csapatunk is, így már reálisnak mondható egy nyári osztályváltás.

A háttérben igyekszünk megteremteni az ehhez szükséges feltételeket. Örömteli dolog az egy ilyen kis településen, hogy hétvégenként átlagban több mint száz szurkoló biztatja csapatunkat. Mozgásfejlesztő pedagógusként pedig szívügyem, hogy minél több fiatalt csábítsunk a közösségi sportba, ahol a megfelelő szakmai képzés mellett fegyelmet és egymás iránti tiszteletet is tanulhatnak, melyért cserébe kellő megbecsülést kapnak.

A szakmai munka irányítója Molnár István vezetőedző, aki szintén nem lehet elégedetlen az eredményekkel, sőt, már a jövőt is tervezi a játékosokkal együtt. – Annak tudatában, hogy három meghatározó játékosunk is jelezte a nyáron, hogy az aranyérem átvétele után abbahagyja az aktív játékot, a folytatásról közös döntés született. A megyei harmadosztályban fiatalítsuk meg keretünket, próbáljuk meg megvédeni címünket, és ha ez sikerül, egy lendületes, fiatal, hosszú távon ütőképes csapattal vágjunk neki a megyei másodosztálynak. Ennek szellemében álltunk neki a munkának.

Tudtam, hogy három, a védelemben használható játékos hiánya erősen megváltoztatja majd keretünk stabilitását, védekezésünk nem tud majd olyan feszesen működni, ahogy azt szerettük volna. Keretünk egy támadó és két középpályás érkezésével erősödött. Tisztában voltunk vele, hogy a fiatalokkal a tempónk magasabb intenzitású lehet. A támadójátékra tettük a hangsúlyt, próbálva gyors, lendületes, sokpasszos játékkal minél több gólt szerezni.

Ha ismét bajnok lesz, feljebb lép egy osztállyal a tápi együttes.

A számok azt mutatják, hogy a szakmai vezetés elképzelése jó úton jár, hiszen az eddig lejátszott 13 mérkőzésen 75 gólt szerezni nem kis dolog. Bizonyítja ezt az is, hogy egy évvel ezelőtt ugyanígy 13 mérkőzésen 53 gólnál járt a tápi csapat, s az, hogy ezúttal 10 mérkőzésen öt vagy annál több gólt szereztek. Ahogy azt az elnök is kiemelte, a felnőttek mellett a tartalék- és U19-es csapat is remekelt, s ezek a fiatal játékosok arra várnak, hogy jövőre magasabb osztályban megkapják a lehetőséget, hogy bemutatkozhassanak a felnőttfutballban.

– A tavaszi szezonban igyekszünk majd megtartani vagy növelni kétpontos előnyünket a tabella élén, azonban tudjuk, hogy ellenfeleinknek lesz még ebbe beleszólása. Fölösleges nyomást nem is szeretnénk helyezni a játékosainkra, végső célunk azonban a feljutást jelentő helyezések egyikének megszerzése. Ez jelenleg abszolút reálisnak tűnik – tette hozzá az edző.