Történelmi lehetőség előtt áll a Motherson Mosonmagyaróvár, amely még sohasem szerepelt a Magyar Kupa négyes döntőjében (az MKC jogelődje a Veszprém Barabás 2014-ben negyedik lett a kupában Tóth Eszterrel, Tóth Gabriellával és Szemerey Zsófival). Gyurka János együttesét már csak egy lépés választja el attól, hogy ott legyen a legnagyobb négy között. Az óváriak ellenfele a másodosztályú Esztergom lesz a negyeddöntőben.

A mérkőzés ide kattintva lesz majd látható:

„Elkezdődött számunkra az erőltetett menet, a következő időszakban heti két mérkőzést játszunk – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Fokozatosan próbálunk visszatérni korábbi önmagunkhoz, hiszen a betegség sokat kivett a lányokból. Az Esztergom elleni mérkőzésen is a legjobbunkra lesz szükség, hogy történelmi tettet végrehajtva ott lehessünk a Magyar Kupa négyes döntőjében. Könnyű találkozóra biztosan nem számíthatunk, hiszen a hazaiak már két élvonalbeli ellenfelüket is búcsúztatták saját közönség előtt.”

Az Esztergom a Budaörs (30–25) és az Alba Fehérvár (32–26) gárdáját is búcsúztatta a kupában. Elek Gábor együtességben két korábbi óvári játékos is fontos szerepet tölt be. Herczeg Lili a kapuban, Hajtai Vanessza pedig a balszélen erősíti az esztergomi csapatot.