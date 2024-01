A licit bevételét egy 10 éves, súlyos betegséggel küzdő pázmándfalui kislánynak és családjának ajánlotta fel.

„Vica a férjem és egyben edzőm, Rucska József tanítványa volt, emiatt nagyon közel áll hozzánk. Találkozhattatok már vele dartsversenyen, az októberi Hungarian Openen is a helyszínen szurkolt a magyaroknak. Sajnos megtámadta szervezetét a leukémia, tavaly február 10. óta kezelést kap. A helyzet lelkileg és anyagilag is jelentős terhet jelent a családnak, a gyógyulása érdekében pedig jövő év februárjáig kapja a terápiát. Szüleivel együtt nagyszerű emberek, akik boldog és egészséges életet érdemelnek. Ahhoz azonban, hogy ez így lehessen, támogatásra és segítségre van szükségük. Emiatt döntöttem úgy, hogy árverésre bocsátom azt a Főnix-mezt, amelyben a 2023-as lakeside-i világbajnokságon legyőztem Jo Clementst. A mezen rajta vannak a szponzori matricák, ebben a formában meg sem rendelhető” – osztotta meg oldalán a kiváló sportoló.

A mezre január 17., 21 óráig lehet ajánlatot tenni. Jó hír, hogy nagyon sokan jelentkeztek. A licit 50 ezer forintról indult, s hétfőn 200 ezer forinton állt.

„Nagyon örülünk a sok jelentkezőnek, bevallom, amikor meghirdettük, s erről beszélgettünk a férjemmel, nem is gondoltuk volna, hogy majd ennyien segítenek. Sokan ajánlot- tak fel liciten kívül is különböző összegeket. Nagyszerű, fantasz- tikus érzés, hogy együtt, így segíthetünk” – mondta Ihász Veronika, aki már azzal óriási sikert ért el, hogy 2022-ben kijutott a WDF angliai világbajnokságára, s sporttörténelmet írva első magyarként nyert mérkőzést az első fordulóban. Ráadásként rekordot is döntött, mert a második találkozóján megdobta a világbajnokságok történetének legmagasabb, női induló által elért kiszállóját, 164-ről fejezte be a játékot. Ő volt az egyetlen, aki a végső győztes Beau Greavestől szettet tudott elvenni.

„Ugyan a tavalyi világbajnokságon is sikerült eljutnom a második fordulóig, ám az, hogy ott nullára kikaptam, mindenképp csalódás a számomra. Azóta szerencsére már jobb a kedvem, két hete sikerült Érden egy Grand Prix-versenyt megnyernem. Ami az idei évet illeti, sok hazai verseny van tervben, s a célom nem is lehet más, szeretnék megint kijutni az angliai vb-re” – tette hozzá a kelet- európai ranglistát vezető, a WDF-rangsorban jelenleg ötödik, kiváló dartsos.