Szenzációsnak tűnő átigazolás van a láthatáron: francia bajnok és kupagyőztes brazil játékos érkezhet Győrbe. Gabriel Boschilia a legutóbb hazája bajnokságának első osztályban szerepelt - írja a hunfoci.hu

A 27 éves futballista piaci értéke a transfermarkt internetes oldal szerint 1,7 millió euró, ezzel az ETO valaha volt legértékesebb játékosa lehetne, ha az aktuális piaci értéket és kerettagságot nézik. A portál szerint emellett Boschilia az NB II valaha volt legértékesebb játékosává válna.

Boschilia Franciaországban elsősorban az AS Monaco, későbbiekben az FC Nantes csapatában szerepelt. A Monacóval három Bajnokok Ligája-mérkőzésen is szerepelt. A brazil középpályás 55 mérkőzésen játszott a ligában, 10 gólt szerzett. Játszott a belga élvonalban is, a Standard Liege színeiben. A hazájában olyan veretes csapatokban lépett pályára, mint a Sao Paulo, az SC Internacional vagy a Coritiba.

A hunfoci.hu szerint gyors, technikás, nagy lövő, a támadóharmad szinte bármely területén bevethető univerzális futballistáról van szó, ám sérülés miatt már jó ideje nincs játékban.

"Úgy tudni, a középpályásnak nem az ETO volt az egyetlen kérője, ám a transzfer befutni látszik" - írja a portál.