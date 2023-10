Magyarország–Észak Írország 3–2 (1–0)

Gsz.: Szabó V. (18.), Süle (83.), Németh H. (94.), illetve Hamilton (81.), Magill (89., tizenegyesből)

A 18. percben Szabó Viktória az oldalvonal mellől ívelte a labdát a vendégek kapujába. Az északírek egyenlítése után két perccel a csereként beállt Süle Dóra távolról bombázott a hálóba. A 89. percben az ellenfél büntetőből ismét egyenlített, azonban a 94. percben Csiszár Henriettának a kezdőkör közeléből elvégzett szabadrúgásába a kapu előtt Németh Hanna bele tudta tenni a cipője orrát, ezzel beállította a végeredményt.

Az egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel álló magyar együttes a következő mérkőzését kedden játssza, amikor Belfastban az északírek vendége lesz.

Nyilatkozatok

Zeller Dóra: – Bosszantó volt a sok kihagyott helyzet, de utólag ez márnem számít. Megvolt az összhang közöttünk, jobban feküdt nekünk ez a talaj, s megnyertük a párharcokat, ezésrt sikerült nyernünk.

Süle Dóra: – Nagyot küzdött a csapat, mindenki a maximumot tette hozzá, büszke vagyok a lányokra. Szerettem volna gólt szerezni, s szerencsére ez sikerült is. Ha így, ilyen mentalitással lépünk pályára jövő kedden Északír-országban is, ott is győzhetünk.