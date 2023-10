Az angyalföldiek jól kezdték a bajnokságot, hiszen a NEKA-t és a Békéscsabát is legyőzték. Konkoly Csaba együttese legutóbb szerdán az Audi-ETO-t fogadta, és 40–20-ra kikapott. Az MKC négy győzelemmel és egy vereséggel várja a találkozót.

„A kötelező győzelmek mindig nehezek, ezt várjuk most is – mondta Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Stabilan kell játszanunk, és tovább kell javulnunk, hiszen a Fehérvár és a Vác ellen is voltak olyan periódusaink, amikor többet hibáztunk a kelleténél. A Vasas alakulóban lévő, de ütőképes társaság. A csapatot pedig Konkoly Csaba személyében tapasztalt, jó edző irányítja. Arra számítunk, hogy sokat kell majd futni a mérkőzésen. Biztosan nem lesz könnyű dolgunk, de el akarjuk hozni a két pontot a fővárosból.”